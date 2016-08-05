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债券 | 2016年 8月 5日 星期五 15:57 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率小升，焦点转至美国就业数据

“这项美国就业指标...应与年初迄今的平均值大致一致，”DZ Bank策略师Christian Lenk说。

“尽管如此，即便是这项数据也不大可能完全说服美联储有再次升息的必要，尤其是考虑到上周美国才公布了疲弱的第二季GDP数据。”

德国10年期公债收益率 升1个基点至负0.15%，周四在英国央行祭出降息和资产购买计划后，跌约5个基点。

路透数据显示，德国最近发行的、2026年8月到期的零息10年期公债 收益率报负0.9%，下滑1个基点。

其他多数欧元区公债收益率日内持平或略升高。(完)

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(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 孙茉莉/戴素萍)

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