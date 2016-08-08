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亚洲 | 2016年 8月 8日 星期一 08:53 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月8日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      8/8     沪　　兆易创新　732986　　　2,500　　  23.26　    16.41    申万宏源　8/10
      8/9     沪　　欧普照明　732515　　　5,800     *14.94     *22.99    中信证券　8/11
      8/9     深　　冰川网络　300533　　　2,500　　 *37.02     *21.97    华林证券　8/11
     *8/10    沪　　安 德 利  732031      2,000      11.71      22.99    华林证券　8/12
     *8/10    深　　深冷股份　300540　　　2,000      16.67      22.98    中信证券　8/12
      8/12    沪　　花王股份　732007　　　3,335      11.66      22.97    中泰证券　8/16
     *8/16    沪　　宏盛股份　732090　　　2,500　　　 --         --      安信证券　8/18
     *8/16    深　　山东赫达　002810　　　2,398       --         --      招商证券　8/18
     *8/16    深　　农尚环境　300536　 2,327.6836     --         -- 　   红塔证券  8/18
      8/24    深　　江阴银行  002807     20,944.55    4.64      10.17　　光大证券　8/26
      8/24    沪　　正平股份  732843　　　9,970       5.03      22.97    申万宏源  8/26
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     8/8    深　　幸福蓝海 　7,763　　　 6.62      22.98    中金公司
     8/8    沪　　新华文轩 　9,871　　　 7.12　    14.67    中银国际
    *8/9    沪　　中国电影 46,700       8.92      22.98    中信建投
    *8/9    深　　优 博 讯  2,000      13.36      22.98    中信证券
    *8/9    深　　达志科技  1,750      11.95      22.98    广发证券
     --     沪　　长久物流  4,001　　  15.43      22.98    安信证券    
     --     深　　达威股份  1,494      18.50      22.98    国都证券
     --     沪　　上海亚虹 　2,500       6.88      18.31    东方花旗
     --     沪　　广西广电 30,000       4.80      22.86    华泰联合　 
     --     深　　苏州恒久  3,000       7.71      22.99    银河证券
     --     沪　　贵阳银行 50,000　     8.49       6.08    中信建投
     --     沪　　上海电影 　9,350　　  10.19      22.25    中金公司
     --　   深　　今天国际 　2,100      16.32      22.99    华林证券　 
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 曾祥进)

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