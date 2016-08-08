《中国已公布新股发行上市日程表》--8月8日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 8/8 沪 兆易创新 732986 2,500 23.26 16.41 申万宏源 8/10 8/9 沪 欧普照明 732515 5,800 *14.94 *22.99 中信证券 8/11 8/9 深 冰川网络 300533 2,500 *37.02 *21.97 华林证券 8/11 *8/10 沪 安 德 利 732031 2,000 11.71 22.99 华林证券 8/12 *8/10 深 深冷股份 300540 2,000 16.67 22.98 中信证券 8/12 8/12 沪 花王股份 732007 3,335 11.66 22.97 中泰证券 8/16 *8/16 沪 宏盛股份 732090 2,500 -- -- 安信证券 8/18 *8/16 深 山东赫达 002810 2,398 -- -- 招商证券 8/18 *8/16 深 农尚环境 300536 2,327.6836 -- -- 红塔证券 8/18 8/24 深 江阴银行 002807 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 8/26 8/24 沪 正平股份 732843 9,970 5.03 22.97 申万宏源 8/26 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 8/8 深 幸福蓝海 7,763 6.62 22.98 中金公司 8/8 沪 新华文轩 9,871 7.12 14.67 中银国际 *8/9 沪 中国电影 46,700 8.92 22.98 中信建投 *8/9 深 优 博 讯 2,000 13.36 22.98 中信证券 *8/9 深 达志科技 1,750 11.95 22.98 广发证券 -- 沪 长久物流 4,001 15.43 22.98 安信证券 -- 深 达威股份 1,494 18.50 22.98 国都证券 -- 沪 上海亚虹 2,500 6.88 18.31 东方花旗 -- 沪 广西广电 30,000 4.80 22.86 华泰联合 -- 深 苏州恒久 3,000 7.71 22.99 银河证券 -- 沪 贵阳银行 50,000 8.49 6.08 中信建投 -- 沪 上海电影 9,350 10.19 22.25 中金公司 -- 深 今天国际 2,100 16.32 22.99 华林证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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