台湾汇市：台币收创逾一年新高，受英国央行重启量化宽松激励

* 英国央行重启量化宽松，资金涌向亚洲

* 外资大举汇入且出口商抛汇，台币升势猛

* 下周台币区间料在31.200-31.700

路透台北8月5日 - 台币兑美元 周五收创逾一年新高。汇银人士表示，因英国央行重启量化宽松政策，资金外溢效应令热钱涌入新兴亚洲，台币在外资汇入买进股票带动下，连两日收高。

虽然今晚美国要公布非农数据，但汇银人士指出，外资已经没有等待变数厘清的耐性，一早即见保管行卖出美元，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度也扩大，看升台币气氛浓厚。

〞外资一直进来，英系S、H开头的都有。〞一位大型公股银行交易主管说。

另一银行交易员表示，外资大举汇入令午后台币一度靠向31.500关卡，出口商眼见苗头不对也加入抛汇行列，不见央行大力干预，但适度承接美元以缓升台币倒是必要之举。

有资产管理业者认为，英国决议降息与宽松，刺激市场风险偏好，而日本也持续扩大宽松，资金外溢效应有利股市多头延续，基本面佳的新兴亚股今年来汇率维持在相对稳定的区间，且通膨风险不高，年底前还有上涨空间。

统一亚太基金经理人黄柏章指出，新兴亚股今年来表现相对亮丽，主要是股市基期低，且今年与明年的经济成长率相对全球而言，仍属于中上水准，企业获利状况也较去年改善，此外，以往牵动股市表现的汇率波动与通膨问题也不大，因此吸引国际资金稳定流入。

丰业银行新兴亚洲货币策略分析师Qi Gao表示，台币料进一步走强，因全球刺激措施可能带动更多资金流入。韩元是另一个受惠亚币。

台币走势强劲，大型公股银行交易主管认为，以外资汇入的劲道看，美元在31.500关卡不见得有守，或许有机会向去年第一季31.200-31.500区间靠拢。

一外资保管行主管认为，虽然美国将公布7月非农就业数据，除非明显好于预期，否则不会扭转短期内升息无望的机率。

台币兑美元今日收升1.40角报31.570，此前收盘高位在去年7月29日的31.523。

台湾股市周五第二日收高，创13个月高位。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超120.26亿台币，连两个交易日买超共计137.72亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.340/31.380，上日收在31.520。

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报价 台北外汇经纪公 31.570 31.710 31.520-31.689 31.689 11.14 6.52 司 元太外汇经纪公 31.569 31.704 31.525-31.685 31.678 3.53 3.055 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)