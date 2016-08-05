金属期市：伦敦期铜小升，但周线跌幅料为四周来最大

0742GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨4,848美元，周四一度触及每吨4,786美元，为7月12日以来最低位。本周迄今伦铜已跌1.8%。

沪铜 收盘持平，报每吨37,620元人民币(5,662美元)。

美国就业报告将在周五稍后出炉，此前亚洲盘的交投有所放缓。接受路透调查的分析师预计，继前月急增28.7万个后，7月非农就业岗位增幅将为18万个。

高盛重申三个月、六个月和12个月后铜价将分别为每吨4,500美元、4,200美元和4,000美元。该投行的预估低于“市场共识”。

行业消息人士称，中国的治污行动造成一些小型锡和铅炼厂关闭。

随着菲律宾强硬派新总统加大对不负责任采矿行为的打击力度，该国四分之一的镍矿已经被关停，而且当局还会进一步行动，这使全球镍市场陷入恐慌。

菲律宾是中国最大的镍矿石供应国，其打击采矿行动上月令镍价上涨了13%。(完)

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