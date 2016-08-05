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债券 | 2016年 8月 5日 星期五 16:44 BJT

英国金融：企业借款成本的市场指标创纪录新低

路透伦敦8月5日 - 一项英国企业在市场上的借贷成本指标降至纪录低点，此前英国央行于周四推出一套新的购买公司债计划，以作为其整体经济刺激计划的一部分。

数据供应商Markit在一封电子邮件中表示，旗下英镑计价公司债IBOXX指数收益率(殖利率)周四收在纪录低点2.53%，前一日报2.76%。该指数包含了680档投资级的债券。

公司债与英国政府借贷成本间的溢价从162个基点降至154个基点，为年内最低，且较2015年3月所及的纪录低点仅有24个基点之遥。

英国央行周四推出购买100亿英镑高评级公司债，此外并降息及扩大购买政府公债，目的在于抵御6月公投退欧之后的任何负面的经济效应。(完)

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