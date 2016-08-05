中国期市：铁矿石和钢材恢复涨势，价格触及数周高位

路透马尼拉8月5日 - 中国铁矿石期货周五一度涨逾4%至4月以来最高位，受钢材价格反弹带动，因夏季后的市场需求似乎上升。

Argonaut证券的分析师Helen Lau指因中国交易商的钢材库存较低，称“在供应可能紧张的情况下，夏季后的季节性需求上升，或将导致钢材价格进一步上涨。”

据咨询机构SteelHome追踪的数据，截至7月29日，中国28个大城市的螺纹钢库存为351.82万吨，较7月中触及的至少2011年12月以来的最低位342.35万吨高出不多。螺纹钢是一种建筑钢材。

上海期交所交投最热络的螺纹钢期货 收高3.1%，报每吨2,538元人民币(382美元)。盘中稍早触及7月15日以来最高的2,555元。

大连商品交易所中，交投最热络的铁矿石期货 收高3.7%，报每吨492.50元人民币，稍早涨至4月25日以来最高的495.50元。

据钢铁指数(Steel Index)编制的数据，中国天津港铁矿石价格.IO62-CNI=SI跌3%报每吨58.90美元，本周稍早站上60美元关口，为5月以来首次。本周现货指标价格大致持平。

惠誉评级旗下的BMI Research认为，今年底前铁矿石价格将在50至65美元之间交投。

BMI将今年铁矿石价格预估从此前的48美元上调至53美元，将2017年价格预估从此前的43美元上调至45美元，指因中国钢厂需求持续，而且中国国内铁矿石生产以快于预期的速度停产，这削减了过剩产能。(完)

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