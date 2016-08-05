中国期市：铁矿石和钢材恢复涨势，价格触及数周高位

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透马尼拉8月5日 - 中国铁矿石期货周五一度涨逾4%至4月以来最高位，受钢材价格反弹带动，因夏季后的市场需求似乎上升。
Argonaut证券的分析师Helen Lau指因中国交易商的钢材库存较低，称“在供应可能紧张的情况下，夏季后的季节性需求上升，或将导致钢材价格进一步上涨。”
据咨询机构SteelHome追踪的数据，截至7月29日，中国28个大城市的螺纹钢库存为351.82万吨，较7月中触及的至少2011年12月以来的最低位342.35万吨高出不多。螺纹钢是一种建筑钢材。
上海期交所交投最热络的螺纹钢期货 收高3.1%，报每吨2,538元人民币(382美元)。盘中稍早触及7月15日以来最高的2,555元。
大连商品交易所中，交投最热络的铁矿石期货 收高3.7%，报每吨492.50元人民币，稍早涨至4月25日以来最高的495.50元。
据钢铁指数(Steel Index)编制的数据，中国天津港铁矿石价格.IO62-CNI=SI跌3%报每吨58.90美元，本周稍早站上60美元关口，为5月以来首次。本周现货指标价格大致持平。
惠誉评级旗下的BMI Research认为，今年底前铁矿石价格将在50至65美元之间交投。
BMI将今年铁矿石价格预估从此前的48美元上调至53美元，将2017年价格预估从此前的43美元上调至45美元，指因中国钢厂需求持续，而且中国国内铁矿石生产以快于预期的速度停产，这削减了过剩产能。(完)
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(编译 于春红; 审校 高琦)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.