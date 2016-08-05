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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 16:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2%，受沪胶升势及空头回补提振

“空头回补以及沪胶走强给TOCOM期胶合约带来提振，”一家交易商的消息人士称。

上海期交所称，该交易所所监测仓库的橡胶库存较上周五增长0.6%。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨135元人民币，收于每吨12,700元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.30美分，涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)

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