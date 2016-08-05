香港证券：富邦投信两支分别追踪恒生国企短仓及杠杆指数的ETF在台湾首日挂牌

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透香港8月5日 - 香港恒生指數公司周五称，由富邦投信发行的两支分别追踪恒生国企短仓指数 及恒生国企杠杆指数 的交易所买卖基金（ETF），在台湾证券交易所首日挂牌。
恒指公司的声明并称，新增上述ETF后，全球将有43只与恒生指数系列挂钩的ETF产品，并于17个不同交易所上市。
恒生国企短仓指數旨在提供国企指數 的单日逆向回报，并将利息收益、沽空股票应付股息及调整投资组合时所需承担的印花税支出计算在内。而恒生国企杠杆指数则旨在提供国企指數的单日两倍回报，同时将利息支出及印花税支出计算在内。
截至今年6月底为止，与恒生指数系列挂钩的ETF产品的资产管理总值逾250亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.