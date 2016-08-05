香港证券：富邦投信两支分别追踪恒生国企短仓及杠杆指数的ETF在台湾首日挂牌

路透香港8月5日 - 香港恒生指數公司周五称，由富邦投信发行的两支分别追踪恒生国企短仓指数 及恒生国企杠杆指数 的交易所买卖基金（ETF），在台湾证券交易所首日挂牌。

恒指公司的声明并称，新增上述ETF后，全球将有43只与恒生指数系列挂钩的ETF产品，并于17个不同交易所上市。

恒生国企短仓指數旨在提供国企指數 的单日逆向回报，并将利息收益、沽空股票应付股息及调整投资组合时所需承担的印花税支出计算在内。而恒生国企杠杆指数则旨在提供国企指數的单日两倍回报，同时将利息支出及印花税支出计算在内。