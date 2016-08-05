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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 16:53 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月5日

路透香港8月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:50时，1港元=0.85672人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为26.71%，低于上交易日收盘的28.26%。
  公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                           )        
 工商银行                                       4.33          4.48           1.13
 建设银行                                       5.05          5.38           1.10
 中国银行                                       3.33          3.27           1.19
 农业银行                                       3.12          2.92           1.25
 招商银行                                      17.10         17.08           1.17
 中信银行                                       5.96          4.97           1.40
 交通银行                                       5.61          5.37           1.22
 民生银行                                       9.30          8.24           1.32
 中国人寿                                      20.57         17.72           1.35
 中国平安                                      32.18         36.70           1.02
 中国太保                                      26.71         27.80           1.12
 中信证券                                      16.24         16.62           1.14
 新华人寿                                      39.83         28.35           1.64
 海通证券                                      15.28         12.90           1.38
 华能国际                                       7.17          4.61           1.82
 大唐发电                                       4.02          2.00           2.35
 华电国际                                       5.19          3.64           1.66
 中煤能源                                       5.68          3.98           1.67
 中国神华                                      14.88         14.68           1.18
 中国石油                                       7.24          5.27           1.60
 兖州煤业                                      11.60          4.86           2.79
 中国石化                                       4.81          5.57           1.01
 上海石化                                       6.05          3.87           1.82
 中海油服                                      12.07          6.03           2.34
 仪征化纤                                       3.83          1.47           3.04
 中国铝业                                       3.87          2.78           1.62
 江西铜业                                      14.62          9.17           1.86
 洛阳钼业                                       4.02          1.80           2.61
 紫金矿业                                       3.56          2.98           1.39
 马钢股份                                       2.60          1.81           1.68
 鞍钢股份                                       4.16          3.93           1.24
 重庆钢铁                                       2.52          1.91           1.54
 海螺水泥                                      16.33         21.40           0.89
 洛阳玻璃                                      25.96          4.42           6.86
 京城机电                                      10.35          3.15           3.84
 中联重科                                       4.17          2.63           1.85
 金隅股份                                       4.10          3.10           1.54
 中国国航                                       8.00          5.90           1.58
 东方航空                                       6.88          4.29           1.87
 南方航空                                       7.96          5.10           1.82
 中国远洋                                       5.11          2.70           2.21
 中海集运                                       3.98          1.65           2.82
 中集集团                                      13.71          8.81           1.82
 中海发展                                       6.27          4.57           1.60
 宁沪高速                                       8.85         11.16           0.93
 深高速                                         8.35          7.62           1.28
 成渝高速                                       4.65          2.71           2.00
 皖通高速                                      13.43          6.27           2.50
 广深铁路                                       4.04          3.78           1.25
 中国南车                                       8.91          7.21           1.44
 中国交建                                      10.62          8.80           1.41
 中国铁建                                       8.76          9.50           1.08
 中国中铁                                       6.81          5.81           1.37
 长城汽车                                      10.46          8.38           1.46
 比亚迪                                        58.77         49.20           1.39
 广汽集团                                      24.39         10.48           2.72
 青岛啤酒                                      29.67         27.95           1.24
 白云山                                        25.51         19.82           1.50
 新华制药                                      11.09          5.42           2.39
 海信科龙                                      11.41          5.17           2.58
 南京熊猫                                      15.67          6.45           2.84
 晨鸣纸业                                       8.82          6.76           1.52
 上海医药                                      19.81         19.16           1.21
 中兴通讯                                      14.45         10.78           1.56
 东方电气                                       9.71          6.03           1.88
 潍柴动力                                       9.17         10.16           1.05
 东北电气                                       6.00          2.71           2.58
 广船国际                                      28.28         11.92           2.77
 昆明机床                                       6.51          2.14           3.55
 一拖股份                                       9.28          4.03           2.69
 北辰实业                                       4.21          2.43           2.02
 创业环保                                       7.78          3.72           2.44
 中国中冶                                       3.71          2.39           1.81
 金风科技                                      15.76         11.58           1.59
 丽珠                                          47.54         38.65           1.44
 万科                                          20.95         18.90           1.29
 郑煤机                                         5.62          3.26           2.01
 大连港                                         2.45          1.58           1.81
 山东墨龙                                       8.32          3.19           3.04
 浙江世宝                                      30.87          9.11           3.96
 复星医药                                      21.17         18.56           1.33
 光大银行                                       3.84          3.47           1.29
 东江环保                                      19.10         12.98           1.72
 上海电气                                       8.09          3.23           2.92
 广发证券                                      16.59         17.58           1.10
 华泰证券                                      18.70         16.16           1.35
 东方证券                                      16.35          8.23           2.32
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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