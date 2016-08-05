《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透香港8月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地 时间16:50时，1港元=0.85672人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为26.71%，低于上交易日收盘的28.26%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.33 4.48 1.13 建设银行 5.05 5.38 1.10 中国银行 3.33 3.27 1.19 农业银行 3.12 2.92 1.25 招商银行 17.10 17.08 1.17 中信银行 5.96 4.97 1.40 交通银行 5.61 5.37 1.22 民生银行 9.30 8.24 1.32 中国人寿 20.57 17.72 1.35 中国平安 32.18 36.70 1.02 中国太保 26.71 27.80 1.12 中信证券 16.24 16.62 1.14 新华人寿 39.83 28.35 1.64 海通证券 15.28 12.90 1.38 华能国际 7.17 4.61 1.82 大唐发电 4.02 2.00 2.35 华电国际 5.19 3.64 1.66 中煤能源 5.68 3.98 1.67 中国神华 14.88 14.68 1.18 中国石油 7.24 5.27 1.60 兖州煤业 11.60 4.86 2.79 中国石化 4.81 5.57 1.01 上海石化 6.05 3.87 1.82 中海油服 12.07 6.03 2.34 仪征化纤 3.83 1.47 3.04 中国铝业 3.87 2.78 1.62 江西铜业 14.62 9.17 1.86 洛阳钼业 4.02 1.80 2.61 紫金矿业 3.56 2.98 1.39 马钢股份 2.60 1.81 1.68 鞍钢股份 4.16 3.93 1.24 重庆钢铁 2.52 1.91 1.54 海螺水泥 16.33 21.40 0.89 洛阳玻璃 25.96 4.42 6.86 京城机电 10.35 3.15 3.84 中联重科 4.17 2.63 1.85 金隅股份 4.10 3.10 1.54 中国国航 8.00 5.90 1.58 东方航空 6.88 4.29 1.87 南方航空 7.96 5.10 1.82 中国远洋 5.11 2.70 2.21 中海集运 3.98 1.65 2.82 中集集团 13.71 8.81 1.82 中海发展 6.27 4.57 1.60 宁沪高速 8.85 11.16 0.93 深高速 8.35 7.62 1.28 成渝高速 4.65 2.71 2.00 皖通高速 13.43 6.27 2.50 广深铁路 4.04 3.78 1.25 中国南车 8.91 7.21 1.44 中国交建 10.62 8.80 1.41 中国铁建 8.76 9.50 1.08 中国中铁 6.81 5.81 1.37 长城汽车 10.46 8.38 1.46 比亚迪 58.77 49.20 1.39 广汽集团 24.39 10.48 2.72 青岛啤酒 29.67 27.95 1.24 白云山 25.51 19.82 1.50 新华制药 11.09 5.42 2.39 海信科龙 11.41 5.17 2.58 南京熊猫 15.67 6.45 2.84 晨鸣纸业 8.82 6.76 1.52 上海医药 19.81 19.16 1.21 中兴通讯 14.45 10.78 1.56 东方电气 9.71 6.03 1.88 潍柴动力 9.17 10.16 1.05 东北电气 6.00 2.71 2.58 广船国际 28.28 11.92 2.77 昆明机床 6.51 2.14 3.55 一拖股份 9.28 4.03 2.69 北辰实业 4.21 2.43 2.02 创业环保 7.78 3.72 2.44 中国中冶 3.71 2.39 1.81 金风科技 15.76 11.58 1.59 丽珠 47.54 38.65 1.44 万科 20.95 18.90 1.29 郑煤机 5.62 3.26 2.01 大连港 2.45 1.58 1.81 山东墨龙 8.32 3.19 3.04 浙江世宝 30.87 9.11 3.96 复星医药 21.17 18.56 1.33 光大银行 3.84 3.47 1.29 东江环保 19.10 12.98 1.72 上海电气 8.09 3.23 2.92 广发证券 16.59 17.58 1.10 华泰证券 18.70 16.16 1.35 东方证券 16.35 8.23 2.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.