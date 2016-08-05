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债券 | 2016年 8月 5日 星期五 17:07 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，收复部分英国央行推出积极宽松措施后的失土

Western Union公司债销售部主管Tobias Davis表示，“看来今早有一些新的买家出手。”

“不是很积极。但我觉得英国央行所采取的行动将被认为是深思熟虑的、先发制人的、平复市场的。”

英镑兑美元 上涨0.3%至1.3144美元，英镑兑欧元 则升0.2%至0.8473英镑。

英国央行降息是在普遍预期之中，但分析师对央行是否会重启购债计划及推出更多举措则是看法分歧。

“尽管昨天有关进一步宽松的前瞻性指引相当明确，但其实只是暗示会进一步调降15个基点至0.10%，”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny表示。(完)

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