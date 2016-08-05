版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 17:27 BJT

中国证券：机构要提升资管业务水平特别是主动管理能力--证监会

路透北京8月5日 - 中国证监会周五指出，近期证监会针对证券公司、基金管理公司等开展私募资管业务中暴露出的问题进行了明确规范，旨在强化约束，推动券商、基金管理公司提升资管业务能力水平特别是主动管理能力，更好服务实体经济发展和投资者多元化的理财需求。 　　证监会官方微博援引发言人张晓军强调，证券公司、基金管理公司等机构要依法合规稳健地开展资产管理业务，秉承“卖者有责”原则，履行诚实信用、谨慎勤勉的管理人职责。

证监会此前发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》指出，相关存续产品在合同到期前不得提高杠杆倍数、不得新增优先级份额净申购规模，到期后予以清盘，不得续期。 （完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐