港股业绩：龙源电力中期净利同比增7%符预期，受风电业务利润带动

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 中国最大风力运营商--龙源电力 周二称，今年上半年净利同比增长7%，符合市场预期，主要受风电业务利润带动。
据公告，龙源电力1-6月净利为23.64亿元人民币，去年同期则为22.06亿元，基本符合汤森路透综合三名分析师预测中位值22.65亿元；期内每股盈利0.2842元，不派发中期股息。
该公司表示，风电装机容量按年增长6.7%，经营利润亦升1.2%至38.76亿元；而火电业务的经营利润亦升3.4%至5.83亿元，因煤价下降令利润率提升。
今年上半年，龙源电力完成发电量204.25亿千瓦时，其中风电发电量154.09亿千瓦时，同比增8.58%，平均上网电价下降10元至578元/兆瓦时；火电发电量减少4.48%至46.88亿千瓦时，平均上网电价下降44元至379元/兆瓦时。
分析师预期，龙源电力下半年盈利前景向好，受助于利用小时改善以及新机组投产。
中银国际此前的报告指出，预期龙源电力下半年盈利按年增长86%，较上半年明显反弹，主要受助于利用小时回升，尤其是宁夏-浙江超高压机组第三季投产将带动整体发电量增加。
龙源电力周二收跌0.15%，报6.73港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿