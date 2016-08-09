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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 17:55 BJT

港股业绩：龙源电力中期净利同比增7%符预期，受风电业务利润带动

路透香港8月9日 - 中国最大风力运营商--龙源电力 周二称，今年上半年净利同比增长7%，符合市场预期，主要受风电业务利润带动。

据公告，龙源电力1-6月净利为23.64亿元人民币，去年同期则为22.06亿元，基本符合汤森路透综合三名分析师预测中位值22.65亿元；期内每股盈利0.2842元，不派发中期股息。

该公司表示，风电装机容量按年增长6.7%，经营利润亦升1.2%至38.76亿元；而火电业务的经营利润亦升3.4%至5.83亿元，因煤价下降令利润率提升。

今年上半年，龙源电力完成发电量204.25亿千瓦时，其中风电发电量154.09亿千瓦时，同比增8.58%，平均上网电价下降10元至578元/兆瓦时；火电发电量减少4.48%至46.88亿千瓦时，平均上网电价下降44元至379元/兆瓦时。

分析师预期，龙源电力下半年盈利前景向好，受助于利用小时改善以及新机组投产。

中银国际此前的报告指出，预期龙源电力下半年盈利按年增长86%，较上半年明显反弹，主要受助于利用小时回升，尤其是宁夏-浙江超高压机组第三季投产将带动整体发电量增加。

龙源电力周二收跌0.15%，报6.73港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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