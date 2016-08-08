重温稿-台湾货币市场：资金浮滥一周拆款利率跌，大银行降短票利率至0.29%

* 央行隔拆利率开高，自0.178%拉升至0.180% * 市场资金浮滥，银行悄悄拉低一周拆款利率 * 大银行降短票利率至0.29%，0.30%暂不复见 * RP市场资金充裕，利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北8月5日 - 台湾银行间拆款利率周五涨跌互见。资金调度人士表示，今天市场 资金相当浮滥，且时值月初，除隔拆利率随央行自昨天的0.178%逆势开高至0.180%，其他天 期拆款利率均微幅走低。 他们指出，因资金持续宽松，今天对银行的一周拆款利率自昨天的0.26%下调至0.21-0. 25%，对票券公司的一周拆款利率亦自昨天的0.29%降至0.28%。 〞月初钱多，利率有稍微下来一点点啦。〞一位大型银行资调人员说。 另大型银行资调人员则称，目前拆款利率不变，拆给票券公司一周利率仍在0.29%。 两位票券公司资调人员表示，今天除了极少数银行一周拆款利率仍在0.29%外，各大行 库均已悄悄拉低拆款利率，一周大都拆在0.27%-0.28%，甚至有中型银行已降至0.25%。 台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.180%，上交易日开在0.178%，加权平均利率 也收在0.178%。 本地时间 17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.570 31.710 台湾加权股价指数<.TWII 9,092.12 9,024.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.210% 0.178-0.200% --一周拆款利率区间 0.179-0.300% 0.180-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.200-0.340% **大银行降短票利率至0.29%** 短票方面，票券商交易员表示，由于市场资金非常充裕，各大票券商缺口都不大，巨额 资金追逐少量票券的戏码最近天天上演，短票利率亦随之节节下滑，今天已有大型银行主动 把买票利率自原来的0.30%降为0.29%。 他们指出，短期内资金浮滥状况不会改善，银行体系普遍钱满为患，对利率亦不再坚持 ，使短票利率跟着下滑，目前大都降至0.28-0.29%，且0.28%比重逐渐升高。 〞0.28%占大宗啦，之前的0.30%已经不见了。〞一大型票券公司交易员说。 他们并称，今天大型银行主动把短票利率往下拉到0.29%，除显示市场非常浮滥，亦表 示银行体系面临巨额资金无处去窘境，只好拉低利率跟市场妥协，料先前的0.30%铁板价短 期内将全面消失。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.289%，区间在0.25-0.31%， 成交量为120.54亿台币；前日加权平均利率为0.291%，区间在0.25-0.30%，成交量为80.80 亿台币。 台湾央行周五发行539亿台币定存单，较今日到期定期存单金额38亿台币，发行余额增 加501亿。 下周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，分别为：周一3,634亿、周二2,340亿、 周三1,279.50亿、周四1,785.50亿及周五2,690亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为291亿台币，累计至周日超额准备1,317亿台 币、加计前期1%的超额准备为2,313亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员说，今天虽有300亿台币的公债交割，但完全 没有资金趋紧的感觉，市场资金依旧充沛，利率则大致持稳。 〞今天利率暂时没变，但会慢慢引导到期的利率往下调。〞一大型证券商交易员说。 一位大型票券公司交易员指出，今天市场资金仍偏多，仅少数投信有小缺口，利率则无 大变化，但因银行体系资金依旧浮滥，与银行承做的公债RP利率已微幅下滑，〞有些银行已 经能接受0.27%的利率，0.29%的利率慢慢就会消失。〞 今天有105/10期30年公债交割，预计金额300亿台币，及Morgan Stanley发行的25年期 债券交割，金额为1.7亿美元。 另下周则有两档外币债券交割，分别是：周二The Bank of Nova Scotia的30年期美元 计价债券交割，金额为1.5亿美元，以及周三由Kommunalbanken AS发行的30年美元计价债券 ，金额为1.1亿美元。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.29%，上日则0.27-0.28%； 与银行承作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买 回利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦在此水准。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要落在0.21-0.23%，与上 日水准一致；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)