重温稿-《中国数据观测》7月经济基本持稳但增长动力仍不足，本轮小周期顶点或已过

* 公布内容：中国7月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：8月9日公布CPI和PPI，12日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.6~2.5 1.6 40 工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.0 -2.6 -2.4~-1.6 -5.4 38 工业增加值 6.1 6.2 6.0-6.7 6.0 39 固定资产投资(不含农户)(1-7月) 8.8 9.0 8.0~9.3 11.2 33 社会消费品零售总额 10.5 10.6 9.9~11.2 10.5 38 注：固定资产投资前值为1-6月数 据。 路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显 不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。 “当前可能已过本轮经济小周期的顶点，预计三季度GDP同比增速可能放缓至6.6%、四 季度进一步降至6.5%。”瑞银集团在预测报告中指出，基建投资应会继续强劲增长，但恐怕 难以抵消民间和制造业投资的下滑以及房地产活动回归常态的拖累。 瑞银认为，上周的政治局会议对下半年的政策定调没有出现明显变动，预计未来公共支 出和投资都应保持强劲增长，整体信贷增速也应比较稳健，央行可能继续保持相机抉择的汇 率政策，而且下半年国企合并、去产能等领域的结构性改革步伐可能会有所加快。 “如果下半年经济下行压力加剧、特别是临近四季度，决策层应会继续加码支持政策稳 增长，”瑞银称。 中金发布报告指出，预计7月发电量增速加快，但发电量增长主要受今夏南方高温天气 带动空调用电量增加的影响，工业增加值增速未必加快，另由于7月工作日同比减少两天， 会拖累当月工业增加值同比增速，预计7月工业增加值同比增长6.1%，比6月小幅放缓。 而今年以来全国固定资产投资增速放缓受辽宁省拖累较大，下半年随着基数下行，辽宁 省固定资产投资跌幅将收窄，有助于全国固定资产投资增速企稳；预计1-7月固定资产投资 累计同比增长9%，与1~6月持平。 中国本周一公布的两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财 新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方P MI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。 通胀方面，机构普遍指出，7月CPI涨幅将持平或略有下行，PPI跌幅则继续收窄。交通 银行金融研究中心称，天气原因导致蔬菜价格反弹回升，猪肉价格有所下降，非食品价格环 比涨幅收窄，同比涨势平稳，综合看来预计CPI同比上涨1.9%。 交行并称，7月主要生产资料市场价格整体上升，黑色金属、有色金属价格涨势明显， 石油天然气、非金属建材、农业生产资料价格下降，预计PPI同比下降2%。 尽管中国经济年内至今运行平稳，但最高决策层最新表示，下行压力依然较大，存在 一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需 求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。 （完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 李子木；审校 乔艳红)