中国新债：云南省定向发行257.1亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月5日 - 中国云南省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额257.1亿元人民币一般和专项地方债。两类债券中，三、五、七和10年利率分别为2.82%、2.97%、3.19%和3.19%，较区间下限上浮15%。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元 期限(年 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp 上浮幅度(%

) ) ) ) ) 一般债券 14.87 3 2.82 2.45 +37 15

30 5 2.97 2.58 +39 15

30 7 3.19 2.77 +42 15

30 10 3.19 2.78 +41 15

小计 104.87 专项债券 36.23 3 2.82 2.45 +37 15

40 5 2.97 2.58 +39 15

38 7 3.19 2.77 +42 15

38 10 3.19 2.78 +41 15

小计 152.23

总计 257.1

云南省今日还公开招标发行了一般和专项两批地方债。其中三和10年一般债较投标区间下限上浮个9、18个基点(bp) ；专项债中，五年和七年利率落在下限，三年、10年利率较下限上浮1和13bp。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)