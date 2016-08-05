美国热股：卡夫亨氏季度获利激增三倍，盘初劲扬逾4%

中韩金融：韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官

他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)