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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 21:37 BJT

美国热股：卡夫亨氏季度获利激增三倍，盘初劲扬逾4%

路透8月5日 - 卡夫亨氏 公布，季度获利激增三倍，得益于大规模削减成本的措施，以及大宗商品价格下跌带动的成本减少。

卡夫亨氏周五盘初劲扬4.5%，报89.38美元。(完)

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