亚洲橡胶：8月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透8月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 8月 176.9 15 - -
* 9月 167 70 165.9 2
*10月 160.4 178 161.5 4
*11月 154.8 318 155 50
*12月 153.7 1,695 153.6 100
* 1月 153.7 4,135 153.6 497
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)