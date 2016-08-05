国际油市：380-cst燃料油贴水进一步缩减，因卖家减少

路透新加坡8月5日 - 亚洲380-cst燃料油本周现货市场贴水持续上升，对新加坡报价的贴水缩减至三周低位，因普氏窗口的供应商持续欠缺。

“近来窗口的卖盘不是很积极，”一新加坡交易商表示。

在普氏窗口的卖单和卖家数在过去两日已枯竭。产业消息人士表示，周四和周五的380-cst燃料油卖单分别减少至四笔和三笔，周一和周二分别则有15笔和23笔。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周五连续第四日上升，较新加坡报价贴水缩减至负1美元，为7月11日以来最低。

产业消息人士称，在期货市场，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月正价差较前日缩减1美元至0.50美元，交投稀疏。(完)

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