国际油市：380-cst燃料油贴水进一步缩减，因卖家减少

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透新加坡8月5日 - 亚洲380-cst燃料油本周现货市场贴水持续上升，对新加坡报价的贴水缩减至三周低位，因普氏窗口的供应商持续欠缺。
“近来窗口的卖盘不是很积极，”一新加坡交易商表示。
在普氏窗口的卖单和卖家数在过去两日已枯竭。产业消息人士表示，周四和周五的380-cst燃料油卖单分别减少至四笔和三笔，周一和周二分别则有15笔和23笔。
380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周五连续第四日上升，较新加坡报价贴水缩减至负1美元，为7月11日以来最低。
产业消息人士称，在期货市场，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月正价差较前日缩减1美元至0.50美元，交投稀疏。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)