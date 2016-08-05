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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 22:26 BJT

标题新闻：加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)7月经季节性调整后升至57.0，未经调整为49.4

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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