欧洲汇市：英镑反弹之势受美国就业数据阻挠，兑美元触及三周最低

路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透伦敦8月5日 - 英镑周五跌向1.30美元，触及三周最低水准，此前强于预期的美国就业数据令美国今年升息的预期升温。
英镑兑欧元 上涨0.15%，至0.8476英镑，且看来从周四英国央行公布新的刺激计划录得一个月以来最大单日跌幅后反弹。
但在美国就业数据公布后一个小时，英镑兑美元 下跌0.5%，至1.3037美元，此前触及三周低位1.3021美元。
“鉴于我们的预期倾向美联储将在9月升息，我们认为，英镑还有很多下行空间，目标英镑/美元在1.24美元。”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown说。
英国央行周四调降明年经济成长预估，并暗示将祭出更多宽松措施，凸显出英国6月公投决定退出欧盟后，银行分析师预估英镑将贬值的核心理由。
但由于对英镑的空头押注已经处于历史高位，过去一个月已证明投机客难以进一步压低英镑，而英镑与7月初所触及的低点相比仍高出逾0.02美元。
英国央行副总裁布罗德班特周五表示，相比英镑在英国退欧公投后的跌幅，其在英国央行政策决定后录得的跌幅“相对小”。
布罗德班特说，他将支持今年再度降息，但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率。 (完)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩