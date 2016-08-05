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债券 | 2016年 8月 5日 星期五 23:12 BJT

欧洲汇市：英镑反弹之势受美国就业数据阻挠，兑美元触及三周最低

路透伦敦8月5日 - 英镑周五跌向1.30美元，触及三周最低水准，此前强于预期的美国就业数据令美国今年升息的预期升温。

英镑兑欧元 上涨0.15%，至0.8476英镑，且看来从周四英国央行公布新的刺激计划录得一个月以来最大单日跌幅后反弹。

但在美国就业数据公布后一个小时，英镑兑美元 下跌0.5%，至1.3037美元，此前触及三周低位1.3021美元。

“鉴于我们的预期倾向美联储将在9月升息，我们认为，英镑还有很多下行空间，目标英镑/美元在1.24美元。”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown说。

英国央行周四调降明年经济成长预估，并暗示将祭出更多宽松措施，凸显出英国6月公投决定退出欧盟后，银行分析师预估英镑将贬值的核心理由。

但由于对英镑的空头押注已经处于历史高位，过去一个月已证明投机客难以进一步压低英镑，而英镑与7月初所触及的低点相比仍高出逾0.02美元。

英国央行副总裁布罗德班特周五表示，相比英镑在英国退欧公投后的跌幅，其在英国央行政策决定后录得的跌幅“相对小”。

布罗德班特说，他将支持今年再度降息，但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率。 (完) 　　

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