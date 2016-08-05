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债券 | 2016年 8月 6日 星期六 00:33 BJT

南非汇市：兰特回吐涨幅收低，因美国就业数据提振美元

路透约翰内斯堡8月5日 - 南非兰特兑美元周五下跌，回吐稍早录得的涨幅，此前强劲的美国就业数据提振美元上涨。

兰特兑美元扭转稍早升势，因美元大涨，此前美国公布的就业数据远好于预估。

1540 GMT，兰特兑美元 跌约0.8%，报13.8325兰特。南非地方选举顺利进行，扶助兰特周四触及九个月峰值。

美国7月新增就业岗位数量超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息可能性提高。美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。 (完)

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