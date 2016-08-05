纽约期市：原糖升至三周半高位，可可延续涨势

路透纽约/伦敦8月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五大涨逾3%，因尾盘一轮买盘，连升第二天，提升价格远高于每磅20美分的关键位，至逾三周最高。

可可期货也延续涨势，周线上涨逾5%，因技术信号增强。阿拉比卡咖啡期货从日内高位回落，因最大出产国巴西货币雷亚尔 缩减涨幅。

雷亚尔兑美元攀升至逾一年最高水准，之后美元有所反弹，此前美国公布强劲的就业报告。

交易员表示，雷亚尔上升，降低巴西生产商销售的吸引力，应该令该国的糖和咖啡出口放慢。巴西是糖和咖啡的最大出产国。

10月原糖期货 在上日攀升3.5%后涨势延续，收升0.65美分，或3.3%，报每磅20.35美分。

原糖录得五周来表现最好的一周。

“没有基本面进一步的发展支持原糖上涨，至少短期是如此，”Sucden Financial资深交易商Nick Penney说。

“巴西中南部进入压榨最高速度模式，鉴于价格较乙醇的优势持续，(生产商)利用有利的干燥天气，将糖生产最大化。”

10月白糖期货 收高8.70美元，或1.6%，报每吨551.40美元。

9月纽约可可期货 收高30美元，或1%，报每吨3,021美元，此前升至7月19日来最高3,041。本周升6.6%，为4月底来最好表现。

9月伦敦可可期货 收高16英镑，或0.7%，报每吨2,420英镑。本周升5.4%，为四周来首周上升。

9月阿拉比卡咖啡期货 收升0.4美分，或0.3%，报每磅1.425美元，此前跌至1.3685美元，为6月底以来近月合约的最低水准。

9月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.3%，报每吨1,823美元。(完)

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