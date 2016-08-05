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市场报道 | 2016年 8月 6日 星期六 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头和大豆攀升

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五攀升，交易员称，因回补空头和大豆攀升带来支持。

玉米升幅受今秋收成可能创纪录高位所限，尽管一些市场人士担忧，中西部一些地区出现收成不一致的情况。

指标CBOT-12月玉米 收高3-1/4美分，报每蒲式耳3.34-1/4美元。但该合约周线下跌2.5%，在七周内第六周下跌。

Informa Economics周五预期2016年美国玉米产量将为146.94亿蒲式耳，平均单产为169.8蒲式耳，高于美国农业部最近的预估值。

今日CBOT玉米期货成交量预计为483,374口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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