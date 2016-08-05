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亚洲 | 2016年 8月 6日 星期六 04:29 BJT

美股盘后：Netflix下跌0.9%，此前阿里巴巴称没有要投资该公司

路透8月5日 - Netflix 周五在美股盘后下挫0.9%，此前阿里巴巴发言人称该公司没有要投资Netflix。

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