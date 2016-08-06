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亚洲 | 2016年 8月 6日 星期六 21:29 BJT

中国证券：全面公开上市公司行政监管措施，五个工作日内对外公布--证监会

路透北京8月6日 - 中国证监会周五称，将对上市公司行政监管措施实施全面公开，以增强监管透明度，切实维护公众和市场的知情权、参与权和监督权。 　　证监会网站刊登新闻稿表示，自即日起，证监局对上市公司及股东、实际控制人、董监高等相关方采取的行政监管措施，均在作出决定之日起五个工作日内在所在证监局外网公开。

此外，还将在证监会官网设置上市公司监管措施专栏，从9月1日起，对上市公司行政监管措施实行集中公开。 　　证监会还将以上市公司行政监管措施实施公开为契机，统一上市公司行政监管措施实施标准。(完) (发稿 吴云凌; 审校 乔艳红)

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