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亚洲 | 2016年 8月 7日 星期日 09:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          84.59    -0.16    -0.19   1910353
    京东                21.85    +0.48    +2.25   8376975
    新浪              57.51    +1.56    +2.79    768721
    搜狐              37.75    +0.39    +1.04     98364
    网易             201.59    +3.17    +1.60    591514
    百度             167.38    +4.82    +2.97   2991534
    
    台湾
    台湾积体电路       28.79    +0.39    +1.37   1232780
    联电                1.93    +0.01    +0.52    169239
    日月光              6.21    +0.02    +0.32    148997
    硅品精密           7.60    +0.03    +0.40    171701
    和信超媒体         2.62    +0.12    +4.80     42445
    友达                4.33    +0.18    +4.34    200135
    中华电信           36.32    -0.10    -0.27     21992
    台湾国际航电      54.92    +0.38    +0.70   1434363
    
    香港
    中国移动           62.26    +0.62    +1.01    144837
    中国联通           10.56    +0.14    +1.34     45179
    中国电信           51.01    +0.62    +1.23      3589
    中芯国际            4.19    +0.05    +1.21      9353
    电讯盈科         7.54    +0.16    +2.17      3751
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 许娜；审校 白云)

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