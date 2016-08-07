《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

中韩金融：韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 84.59 -0.16 -0.19 1910353 京东 21.85 +0.48 +2.25 8376975 新浪 57.51 +1.56 +2.79 768721 搜狐 37.75 +0.39 +1.04 98364 网易 201.59 +3.17 +1.60 591514 百度 167.38 +4.82 +2.97 2991534 台湾 台湾积体电路 28.79 +0.39 +1.37 1232780 联电 1.93 +0.01 +0.52 169239 日月光 6.21 +0.02 +0.32 148997 硅品精密 7.60 +0.03 +0.40 171701 和信超媒体 2.62 +0.12 +4.80 42445 友达 4.33 +0.18 +4.34 200135 中华电信 36.32 -0.10 -0.27 21992 台湾国际航电 54.92 +0.38 +0.70 1434363 香港 中国移动 62.26 +0.62 +1.01 144837 中国联通 10.56 +0.14 +1.34 45179 中国电信 51.01 +0.62 +1.23 3589 中芯国际 4.19 +0.05 +1.21 9353 电讯盈科 7.54 +0.16 +2.17 3751 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 许娜；审校 白云)
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大
路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团