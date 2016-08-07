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亚洲 | 2016年 8月 7日 星期日 14:58 BJT

金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

路透8月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘涨1.08%，报885.52点。

中国股市：沪综指小幅收跌，市场信心不足多数个股仍处调整状态

中国汇市：人民币继续缩量小幅收贬，市场静待美国非农数据

香港股市：恒指收高1.4%，追随英国放宽政策后的亚股涨势

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巴西股市：拉美股市在平盘上下波动，此前公布的美国就业数据强于预期。指标股指Bovespa指数 收盘涨0.12%，报57,661.14点。

巴西汇市：拉美汇市在平盘上下波动，此前公布的美国就业数据强于预期。雷亚尔兑美元 收报3.1681/91，上日收报3.1930/45。

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南非股市：下跌，南非最大移动运营商MTN集团股价走低，此前公司公布有史以来首次期中亏损。指标Top-40指数 收盘跌0.32%，报45385.74点；大盘综合指数 收盘跌0.37%，报52348.36点。

南非汇市：兰特回吐涨幅收低，因美国就业数据提振美元

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印度股市：上涨逾1%，创近四周来最大单日涨幅，此前英国央行祭出刺激计划提振全球市场，而且印度通过商品与服务税亦提振人气。BSE指数 收盘1.31%，报28078.35点；NSE指数 收盘涨1.54%，报8683.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.77/66.78，上日收报66.91/66.92。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘涨0.86%，报935.46点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘涨1.65%，报488.52点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.36%，报65.548；卢布兑欧元 升值0.69%，报72.683。(完) (编译 许娜；审校 白云)

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