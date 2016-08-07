金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

中韩金融：韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
路透8月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘涨1.08%，报885.52点。
中国股市：沪综指小幅收跌，市场信心不足多数个股仍处调整状态
中国汇市：人民币继续缩量小幅收贬，市场静待美国非农数据
香港股市：恒指收高1.4%，追随英国放宽政策后的亚股涨势
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巴西股市：拉美股市在平盘上下波动，此前公布的美国就业数据强于预期。指标股指Bovespa指数 收盘涨0.12%，报57,661.14点。
巴西汇市：拉美汇市在平盘上下波动，此前公布的美国就业数据强于预期。雷亚尔兑美元 收报3.1681/91，上日收报3.1930/45。
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南非股市：下跌，南非最大移动运营商MTN集团股价走低，此前公司公布有史以来首次期中亏损。指标Top-40指数 收盘跌0.32%，报45385.74点；大盘综合指数 收盘跌0.37%，报52348.36点。
南非汇市：兰特回吐涨幅收低，因美国就业数据提振美元
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印度股市：上涨逾1%，创近四周来最大单日涨幅，此前英国央行祭出刺激计划提振全球市场，而且印度通过商品与服务税亦提振人气。BSE指数 收盘1.31%，报28078.35点；NSE指数 收盘涨1.54%，报8683.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.77/66.78，上日收报66.91/66.92。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘涨0.86%，报935.46点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘涨1.65%，报488.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.36%，报65.548；卢布兑欧元 升值0.69%，报72.683。(完) (编译 许娜；审校 白云)
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大
路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团