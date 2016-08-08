美国与加拿大经济指标预测--8月8日-8月15日****

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月8日(一) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 +1.5% -1.9% 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.1 8月9日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 7月 -- 94.5 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.5 21.83 1230 美国单位劳工成本 第二季初值 +1.8% +4.5% 非农业生产率 +0.5% -0.6% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月修正值 持平 持平 趸售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.5% 8月10日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 526.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,315.2 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 -- 550 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.1 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 53.2 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 -- 盈余60 8月11日(四) 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -0.3% +0.2% 出口物价(较前月) 持平 +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 -- 26.9 四周均值(万人) -- 26.025 续请失业金人数(万人) 7月30日当周 -- 213.8 1230 加拿大新屋价格指数 6月 -- +0.7% 8月12日(五) 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 +0.3% +0.3% (较前月) +0.1% +0.5% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.3% (较前月) +0.2% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.7% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.1% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月初值 91.5 90.0 现况指数 109.0 109.0 预期指数 78.1 77.8 8月15日当周 8月15日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正2.75 正0.55 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 60 59 2000 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出110 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出183 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟