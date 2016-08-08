版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 8日 星期一 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

**上海证券报**

--中国国家发改委、交通运输部于日前印发《推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展的实施方案》，实施方案明确力推高速公路不停车收费（ETC）系统、旅客联程联运和货物多式联运，以及北斗卫星导航系统等技术应用，并列示了25个重点示范项目。

**证券时报**

--证监会日前公布了2016年期货公司分类评价结果。统计数据显示，共有42家期货公司评级被下调，包括12家去年获评AA级的一线公司。

**金融时报**

--记者从山西银监局获悉，为支持山西省属七大煤炭集团化解过剩产能、加快转型升级，避免企业短贷长用引发风险，将对七大省属煤企全面推广转型升级中长期专项贷款。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐