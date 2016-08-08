港报财经评论：特朗普呈败象，股市行情升温--信报8月8日

特朗普呈败象 股市行情升温/ 习广思

美国最新公布的7月份就业数据令市场满地眼镜碎，而这份全面转强的就业报告也令美国12月加息的机会率提升至一半一半。一般而言，劳工市场新增职位多与企业对前景看法有关，随着英国公投结束、美国总统选举前景明朗化，估计未来两三个月的经济数据都会偏好，股票等风险资产又成为投资者宠儿。

美国上月新增非农职位25.5万个，高于预期的18万个之外，就连本来已算非常强劲的6月数字28.7万个也向上修正至29.2万个；平均时薪按月增0.3%，这个数字已经很长时间停滞不前，假如美国劳动市场变得紧张，平均时薪将拉出一道上升趋势，这对联储局的议息决定有更大影响。

此外，劳动参与率、失业率与平均工时等近乎所有数据都比预期理想，这意味美国经济是在全面好转了。

今年5月新增职位突然大减，目前仍是市场一个大惑不解之谜，不过，既然劳工数据连续两个月向好，也就不必太多疑虑。事实上，美股在6月下旬、即英国公投前已开始展现强势，公投意外脱欧后，也仅调整了很短时间便重拾升势，「市场先生」告诉大家的是，美股投资者无视此一风险因素，押注美股的背后是信心十足。

今年余下的一个重磅政经因素是美国总统大选。美股屡破新高，看来「特朗普总统」这个华尔街最大顾忌亦已告消除。

近日美国霍士新闻最新民意调查显示，民主党总统候选人希拉莉的支持率达49%，进一步抛离共和党的特朗普10个百分点。有睇过多年前的真人骚节目的话，应该对特朗普近期的言论不会觉得十分意外，其人根本是口没遮拦，只是在一些大是大非问题上得罪不少人，致成为众人攻击目标。

而其口没遮拦，也源自本身的傲慢无礼性格使然，很难改变。经历头一轮的口水战大打本土排外牌而取得优势，特朗普在共和党与民主党分别举行党代表大会后，根本上已打回原形，再打民粹牌相信亦已无力令选战回天。

除了民调失利，选举结果的关键是竞选经费，随着特朗普连番失言，即使是共和党支持者的大企业亦已知所进退，再捐钱支持他只是浪费企业开支。

一向坚定支持共和党的电脑生产商惠普（HP）行政总裁惠特曼已宣告将出钱出力支持希拉莉入主白宫，不只把选票投给她，更会向她的竞选运动作出「大笔」捐献，务求阻止特朗普这个「不诚实、蛊惑民心的政客」、「独裁者」带领国家「走向危险」。

除惠特曼之外，迄今已有多位共和党金主表明不会帮助特朗普，包括2016年「福布斯榜」美国最富有家族排名第二位的科氏工业（Koch Industries）老板科赫兄弟（Charles ＆ David Koch）。据报道，民主党正在发动一场新的、广泛的「收编」行动，打算说服那些再也无法忍受特朗普的共和党人转投希拉莉一票。

同样破天荒「变节」的是纽约州联邦参议员汉纳，是首个明言将投希拉莉一票的共和党议员。共和党还有两名有份量的操盘手跳船——効力佛州前州长杰布布殊多年、被委以改革共和党重任的布拉德肖（Sally Bradshaw）上周初宣布脱离共和党，并表明若希拉莉选情吃紧会投她一票；她无法接受共和党选了一个「厌恶女人、心胸狭窄」的候选人，特朗普抨击阵亡美军的母亲更是导火线。

加上特朗普早前接受《华盛顿邮报》访问时，拒绝支持两名曾多次批评他的重量级党友、众议院议长瑞安和参议员麦凯恩竞逐连任，看来除非有特殊意外出现，否则，这场选战应该会与今年的台湾总统选举一样，结果早定。

既然连下半年唯一不明因素都消失，经历上半年几度大跌的港股市场应该可望有所作为，特别是突然因「回购」而转强的滙控 ，有机会受惠美国重踏加息轨迹，息差扩阔；加上近月被大行力推的中移动 ，更多大蓝筹足以令恒指追回上半年不少失地。

不过，要留意港股也非全面转强，特别是在一连串股仔急挫后，市场信心有待回复。现在市场较缺乏的是投资主题，高息收益稳定股已讲到「口水乾」，AR概念股看来持续性成为疑问，到近期，又轮到苹果手机概念股当道，瑞声 及舜宇光学 股价皆再创新高。

没有投资主题，对于非投机派股民来说未必是坏事，反正炒国企改革概念股，讲了无数次结果还不一样？知道大趋势可能已经足够。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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