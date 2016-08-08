港报财经评论：塘水滚塘鱼，买股选腾讯--经济日报8月6日

塘水滚塘鱼 买股选腾讯/ 林瑞芬

英国周四作出七年来首次减息兼推行买债等措施应对脱欧，股市早前已炒预期，港股昨日反弹，睇怕又是在炒作预期深港通开通。

恒指 昨收22,146，升1.4%；国指 收9,131，升1.4%。大市成交额只有545亿港元，塘水滚塘鱼，升浪反覆，有待确认突破22,300阻力，如破之，挑战22,600；如遇阻，在未落实深港通之前，21,400-21,500支持还望可守。

大市指数的上升空间感觉始终有限，月内业绩面主导个股势感强烈，还是落足精神选择强势股。强者恒强定律不变，蓝筹腾讯 可取。公司将于本月17日公布中期业绩，近期于20天平均綫附近徘徊整固，稳守自2月延伸的上升轨（176港元左右），技术指标RSI已近50，再跌空间收窄，业绩公布前后，随时开车破顶190港元，挑战200港元，昨收报184.6港元。

据德银月初预测，腾讯次季收入按年可能升41%至331亿元人民币，非通用会计标准（non-GAAP）纯利按年升28%至102亿元。其中，次季手机游戏收入按年升85%至83亿元，广告收入按年升62%至66亿元。

万科 的股权惹来了多方派别的争夺，集集精采，竞争激烈，令未来形势分析更为复杂。最新中国恒大 透过附属在市场收购共5.17亿股万科A股，占万科已发行股本总额约4.68%，总代价91.1亿元。

今年4月，恒大以36亿元入主浙江省国有房企嘉凯城。到上月，恒大再二次增持廊坊发展至10%，成为第二大股东，并购积极。此外，恒大首七个月合约销售金额约1,847.9亿元，按年增长82.6%。比较起来，恒大首七个月的销售仅低于内房龙头万科的2,175.1亿元。万科为行业领导者，得之可以即时扩大市场占有率，谁不虎视眈眈？恒大是次插手，打甚么注意，就未来多方争夺掀甚么变化值得留意事态的发展。内房龙头争开有人争，也启示着内房股有一定的投资吸引力。

内地监管趋严，连内房融资用途都管，小型内房股的生存更为困难，行业已进入整合期，大型内房股此际务须坚守市场占有率，而中型有实力的就希望奇兵突出，透过并购抢市场占有率。

不过，中型内房股作并购，资金离不开是由本业产生的现金流、发债融资、银行借款等等，风险控制无话十完十美，尤其近年滙率波动激烈，负债可能呈滙兑损失。当负债比率显着为高时，对股票的投资吸引力也可能大打折扣。且看近日发完盈警的融创中国 ，2016上半年的合同销售总额虽然激增94.2%至591亿元；至年中，公司完成全年销售目标73.9%，将促使公司会上调销售目标。惟见公司近月积极扩张，除了在公开土地拍卖外，还会通过收购专案公司来补充土地储备，在2016上半年斥资87亿元进行了5个收购行动，通过收购莱蒙 的专案公司，藉此进入深圳及惠州的房地产市场。由于急速的收购计划，推高融创的负债水平，据招银国际估公司的净负债率将由2015年底的75.9%，进一步上升至2016年底的83.4%。

回说造成融创上半年盈利预期急跌约90%，负债的滙兑损失也是其中之一。资料显示，公司2015年底的以美元及港元借贷的债务分别为189亿元及1.8亿元，人民币在2016上半年贬值了2.3%，所以招银预估公司在今年上半年的滙兑损失为4.37亿元。因为公司已赎回部分离岸债券，实际的滙兑损失可能没有预料的一样，但提早赎回也会产生财务费用及罚款，所以在2016上半年的总额不会差异太大，只是在2016下半年不会转差。

总括而言，内房股份化走势仍然强烈，负债高的中型股，纵积极出击，稳健的投资者都不敢贸然投险。中国恒大近年负债已高，再插手万科这只巨蛋，食不食得落，要走着瞧！

对没有持货的股民来讲，对万科股权争夺战可以当戏睇。但对于已持货的小股东来讲，肯定是不同心情。谁当家可能没有太大感受，但希望各方争还争，最重要是不要影响到实业销售，7月万科销售金额就环比下跌35%，惟单月数难下定论，相信短期难以找到答案，继续折腾。万科H股昨升1.6%，而A股升6.5%。不想在太多不确定因素下猜测，投机或投资万科，不如留意中国海外 或华润置地 为上。（完）

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