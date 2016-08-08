港报社评：废除丁权值得深入探讨--信报8月8日

年满十八岁的男性新界原居民拥有令人既羡且妒的权利，即是一人一生可申请一次兴建一幢最高三层的丁屋，每层面积不超过七百方尺，合共二千一百方尺，毋须向政府补地价，此乃一般俗称的丁权。立法会新界东选举论坛上，候选人之一的上水乡事委员会主席侯志强发表政纲，表示支持废除丁权，改为但凡拥有土地者皆可申建丁屋，又说乐意廉售自己名下土地，协助年轻人置业，建屋一千方尺仅售二百万元云云。

作为男性新界原居民，侯志强的出位言论表面上离经叛道，甚至令人质疑不符《基本法》第四十条的规定（原居民的合法传统权益受香港特别行政区的保护），但废除丁权其实是值得深入讨论的课题，未尝不可以藉此化解不少社会矛盾。按照侯志强的讲法，香港过去无分原居民与否，只要拥有土地，人人都可申建丁屋，但政府于一九七二年制定丁屋政策，令很多市民误以为新界人有特权，此误解错不在原居民；他将丁屋政策形容为「紧箍罩」，所以主张废除丁权，除箍解罩去矣。

在任何问题皆可理解或归咎为土地问题的今时今日，丁权被视作特权，并且衍生出错综复杂的种种勾当。例如沙田乡委会主席莫锦贵等二十人，涉嫌以不当手段「套丁」，去年被法庭裁定串谋诈骗罪成。前不久，亦有地政总署官员卷入「套丁」疑云，屯门地政处高级地政主任赖婉菁约于两年前，仅以约二百八十六万元向一名原居民购入元朗牛潭尾路荣和园一幢三层高丁屋，相当于市价三折。该幅土地的前业主是已退休的屯门地政处高级主任赖奕平，即赖婉菁的父亲。针对此一事件，地政总署表示为了避嫌，已即时调配赖婉菁的职务，以免她参与小型屋宇相关工作，署方并会配合执法部门进行刑事调查。

据了解，「套丁」作为枱底交易存在已久，甚至有中介公司明目张胆穿针引线，每个丁权索价三十万至一百万元不等。丁权有价有市，主要原因是住宅楼价长期高企，丁屋变得愈来愈有利可图，购入丁权加上买地建屋成本，只需几百万元，落成之后却可换来以倍计的回报。香港现时大约有二十四万名新界男丁，有些移民外国，但仍然拥有丁权，有些则财力不济，负担不起建屋费用，于是把丁权放售。按照新界小型屋宇政策规定，丁权是不能买卖的，然而上有政策下有对策，莫锦贵事件只是冰山一角。

凭丁权建丁屋，即使一切在法例容许的情况下进行，始终有一道难题十分伤脑筋，那就是，地从何来？如果预留土地给丁屋，会不会妨碍新界东北之类的新市镇发展计划？曾经有意见提出，不如考虑放寛丁屋最高三层的限制，集合众多丁权建成几十层高的「丁屋大厦」。除此之外，政务司司长林郑月娥也抛出过一个构思，为丁权设定期限，至二○四七年为止。

无论是侯志强所说的废除丁权，抑或林郑月娥所说的丁权设定期限，必然会惹来反对声音，甚至牵涉修改《基本法》第四十条。不过，摆在眼前的事实却是，土地愈来愈少，男丁愈来愈多，丁权等于特权的非议更加是社会矛盾其中一条导火线，政府早晚要面对现实。

回顾历史，上世纪七十年代港英殖民政府推出丁屋政策，原意是为了发展新界，以换地建屋的方式寻求新界原居民支持。可是随着时间推移，丁屋政策反而有机会妨碍新界进一步发展，岂不讽刺？

由此观之，侯志强以新界原居民的身份提出取消充满本土特色的丁权，可以视作抛砖引玉，让社会各界深入讨论，从而找出公平公正合情合理、平衡各方利害得失的妥善安排。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘