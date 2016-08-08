港报社评：缺乏务实讨论，上市改革难行--经济日报8月8日

证监会与港交所提出的上市审批改革建议惹来群起反对，此或因谘询文件欠缺严谨分析，恐亦因反对者流于立场先行。监管改革须各方理性与高质素讨论，否则改革寸步难行。

自证监会与港交所6月联合公布上市监管决策及管治架构的谘询文件，市场不但几乎一面倒反对，且反对声音愈益激烈，终令证监会上周公开反驳。本港股市无疑发展成熟，但亦非无问题。

例如近年出现不少新股上市后股价即以倍数爆升，随后不久又暴挫9成等，令人质疑是上市定价严重错估？抑或有人上下其手？不论如何，似都反映港股新股上市的市场效率不彰。

在此背景下，市场人士大都认为是次改革是为了打击所谓「造壳」、提升新上市公司的质素。证监会则指改革建议是要精简上市审批流程、加快审批速度，而与打击「造壳」无关，惟在回应市场质疑时，指事后执法不能取代上市把关。惟不论是提升审批效率，抑或是打击「造壳」，谘询文件都未有严谨的统计分析，比较不同监管方式对市场的影响。市场遂有声音担心，谘询文件恐像港交所的股权结构谘询文件般，欠缺全面和深入的探讨，不利于建设性的讨论与决策，有经济学者甚至指谘询文件拿零分要重作。

但证监会与港交所疑准备不周，并不代表市场的反对声音就对，事实是外界质疑反对者是立场先行。市场参与者担心改革会令新上市公司减少，不利生意，此可以理解，惟提出的一些批评，则恐流于轻率。例如指改革令证监会权力过大，惟在现行双重存档的做法下，证监会对上市审批已拥有否决权；又例如指改革将偏离「披露为本」的市场原则，惟现行上市审批已有「合适性」的测试，改革并不会带来相关改变。又例如指上市部或因逃避责任，将大量申请上报上市监管委员会负责，此虽不无可能，惟此属行政督导问题。

香港是国际金融中心，港股则是金融中心的重要一环，确须不时就出现的新情况作检讨，有需要时作出改革，以保障投资者以至股市与金融中心的质素和地位。但要得到有益、有建设性的变革以至改革，在检讨时便需要监管机构与市场都各尽其责，作严谨的研究、建议，与实事求是的回应与讨论，务实地谋求适切的结论。有关谘询仍在进行中，市场期望各方能有更称职表现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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