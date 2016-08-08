《路透晚报》--8月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：强化价格型调节和传导机制，频繁降准易强化政策放松预期

中国央行发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

--中国数据：7月进出口双降逊预期，外贸形势仍严峻下半年经济将承压

中国7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。

--中国数据：7月末外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元--央行

中国央行公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元，6月为环比增加134.26亿美元。而以SDR计值的7月外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR，上月为增加161.6亿SDR。

--中国政策：支持农业转移人口市民化并建立奖励机制，享受同等公共服务--国务院

加快农业转移人口市民化是中国推进新型城镇化的首要任务。中国国务院日前发布通知，明确中央和省级财政要通过建立农业转移人口市民化奖励机制，适当分担农业转移人口市民化成本，使农业转移人口平等享受与当地户籍人口同等的义务教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务。

--中国环保：水污染防治中央项目储备库首批项目投资超4,300亿--环保部

中国环境保护部称，已建设完成2016年度水污染防治行动计划中央项目储备库，15个已获省级政府批复的水质较好湖泊生态环境保护总体实施方案和103个符合中央储备库入库条件的地市水污染防治实施方案作为首批项目入库，共涉及具体工程项目4,800多个，总投资超过4,300亿元人民币。

--台湾数据：7月出口转正结束连17个月衰退，分析师对央行9月看法纷歧

台湾7月出口金额较上年同期回升1.2%，优于预期的年减2.0%，正式结束先前连17个月的衰退，下半年出口有望继续维持正增长。景气复苏迹象明显，让分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。

--全球房地产：纽约取代伦敦成为全球居住成本最高城市--第一太平戴维斯

全球物业顾问--第一太平戴维斯发表报告称，在英国脱欧表决后，纽约取代伦敦成为全球居住成本最高的城市，香港紧随其后，至于伦敦则跌落第三位。

【金融】

--中国金融：银监会拟允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持--财新

中国媒体财新网报导，中国银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》征求意见，其中包含支持金融资产管理公司（AMC）、地方AMC对钢铁煤炭企业开展市场化债转股，并允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持。

--中国金融：山西省七大煤企银行贷款将升级为中长期专项贷款--新华

新华社报导，为支持山西省属七大煤炭集团化解过剩产能、加快转型升级，避免企业短贷长用引发风险，山西省银行业将对焦煤、同煤、阳煤、潞安、晋煤、晋能、山煤等七大省属煤企全面推广转型升级中长期专项贷款。

--加拿大个股：丰业银行申请关闭台北分行，因亚太区策略调整--消息

三位熟知情况的台湾官方消息人士透露，加拿大第三大银行--丰业银行(Bank of Nova Scotia)已经向台湾金管会申请关闭其台北分行，主要是亚太地区的策略调整。

--中国资管：上周银行理财产品发行1,141款，国有银行保本理财收益均回升

中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（7月30日-8月5日）169家银行共发行了1,141款封闭式预期收益型人民币理财产品，发行银行数比上期增加58家，产品发行量增加198款。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,250亿元七天期逆回购，单日净投放50亿

中国央行公开市场今日进行1,250亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放50亿元。

--中国债市动态：期现货小幅偏弱，降准预期降温及美非农数据向好略有打压

中国银行间债市现券部分券种收益率略有上涨，国债期货小幅下跌。中国央行表示频繁降准或加大人民币贬值预期，美国7月非农数据好于预期令年内美联储加息预期升温，外围环境亦制约境内降准宽松，债市做多情绪暂有收敛，不过总体而言压力不大。

--中国货币市场：资金面稍显收敛，例行缴准令大行融出力度减弱

中国银行间市场资金面稍显收敛，但回购利率变化尚不明显；月初例行缴准令大行融出力度有所减弱，整体资金供给不及上周充裕，但预计仍仅为时点性影响，无碍流动性平稳大局。

--新债招标：农发行一年增发债收益率2.1972%，五年2.9089%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、三及五年固息债，中标收益率为2.1972%、2.6959%和2.9089%，对应投标倍数4.20倍、3.56倍和5.53倍；稍后招标的七年和10年增发债，中标收益率为3.1067%和3.1184%，投标倍数分别为4.65倍和9.78倍。

--中国货币市场：331家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模87,562亿

中国景德镇农商行最新公布今年同业存单发行计划，加上阜新银行和浙江乐清农商行更新本年发行额度，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有331家银行 公布发行计划，累计规模87,561.50亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：大行维稳人民币早盘跌幅收窄，进出口贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价续大跌，但跌幅较盘初略有收窄，中间价亦大跌逾200点。交易员称，客盘仍略偏购汇，今早汇价快速下探6.6650元附近后随即有大行提供美元流动性，而后自营盘并不恋战，并借美元指数小幅调整转为结汇离场。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周下跌，CFETS指数止步四周连升

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(5日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.65%至94.72，较2014年底则仍下跌5.28%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，商品期货价格大涨带动煤炭、钢铁板块上扬

中国股市沪综指收升近1%。分析师指出，今日大盘对进出口数据反应平平，不过受煤炭、钢铁等部分品种期货价格大涨影响，今天资源类板块走势强劲，并带动指数回升，但短期成交量仍未能有效放大，将给股指上涨持续性带来考验。

--中港个股：万科称未向媒体透露恒大购买其A股事宜，望说明相关情况

针对广受关注的中国恒大购买万科A股事宜，以及深交所上周五发出的关注函，万科周六在深交所公告称，公司并不掌握股东持股的即时情况，同时公司已于上周五致函中国恒大，希望其能说明有关情况。

--中国个股：美的集团结束要约收购库卡，将持有后者94.55%股份

中国家电大厂--美的集团近日已结束要约收购德国工业机器人大厂库卡集团，在计入收购前已持有的股份后，美的集团共将持有库卡集团94.55%股权。

--中国个股：绿地控股基建产业营收年内超千亿元，五年内打造全产业链

中国大型房地产公司绿地控股积极打造新业务，其中基建产业今年内营收规模将超一千亿元人民币，将成为公司除房地产主业之外另一个千亿级规模的产业。

--中国个股：恒大集团三度举牌廊坊发展，并成后者第一大股东