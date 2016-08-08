中国货币市场：资金面稍显收敛，例行缴准令大行融出力度减弱

路透上海8月8日 - 中国银行间市场周一资金面稍显收敛，但回购利率变化尚不明显； 月初例行缴准令大行融出力度有所减弱，整体资金供给不及上周充裕，但预计仍仅为时点性 影响，无碍流动性平稳大局。 交易员并指出，央行最新货币政策执行报告中，明确表达了对降准的谨慎态度，表明央 行不愿过度放水，未来一段时期公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）组合依旧是维稳资金 面的主力货币政策工具。 “今天跟上周五（下午）差不多，稍微有点紧，大行早上出了一波，后来就歇了，”华 东一银行交易员说。 她谈到，月初能想到的抽离资金的主要因素应该就是例行缴准，月初地方债发行缴款相 对集中一些也会有些影响，不过整体冲击料较为有限。 她还认为，央行仍希望尽量维持资金面稳定，不过进一步宽松的意愿也很弱，因为一味 放水对经济的帮助相当有限；尽管也承受着多方面的压力，但不到万不得已应该不会降准。 中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型 调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预 期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。 北京一基金公司交易员谈到，今日隔夜和七天品种的需求都较旺盛，“今天我的（资金 ）很快就出光啦，负债端感觉机构的杠杆还是相对大些，本来现在利润就上不去，只能加杠 杆搞，加杠杆就要考验流动性了。” 央行公开市场今日进行1,250亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放50 亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9868 1.9919 -0.51 七天 2.2779 2.3013 -2.34 14天 2.5840 2.6062 -2.22 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3000 2.2250 7.50 七天 2.2750 2.1150 16.00 14天 2.3200 2.2900 3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 0.00 七天 2.4000 2.4000 0.00 14天 2.6000 2.6200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0050 2.0020 0.30 七天 2.3160 2.3170 -0.10 三个月 2.8150 2.8185 -0.35 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构 (完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)