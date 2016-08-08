版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 8日 星期一 11:40 BJT

中国货币市场：资金面稍显收敛，例行缴准令大行融出力度减弱

路透上海8月8日 - 中国银行间市场周一资金面稍显收敛，但回购利率变化尚不明显；
月初例行缴准令大行融出力度有所减弱，整体资金供给不及上周充裕，但预计仍仅为时点性
影响，无碍流动性平稳大局。
    
    交易员并指出，央行最新货币政策执行报告中，明确表达了对降准的谨慎态度，表明央
行不愿过度放水，未来一段时期公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）组合依旧是维稳资金
面的主力货币政策工具。
    
    “今天跟上周五（下午）差不多，稍微有点紧，大行早上出了一波，后来就歇了，”华
东一银行交易员说。
    
    她谈到，月初能想到的抽离资金的主要因素应该就是例行缴准，月初地方债发行缴款相
对集中一些也会有些影响，不过整体冲击料较为有限。
    
    她还认为，央行仍希望尽量维持资金面稳定，不过进一步宽松的意愿也很弱，因为一味
放水对经济的帮助相当有限；尽管也承受着多方面的压力，但不到万不得已应该不会降准。
    
    中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型
调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预
期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。 
    
    北京一基金公司交易员谈到，今日隔夜和七天品种的需求都较旺盛，“今天我的（资金
）很快就出光啦，负债端感觉机构的杠杆还是相对大些，本来现在利润就上不去，只能加杠
杆搞，加杠杆就要考验流动性了。”
    
    央行公开市场今日进行1,250亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放50
亿元。    
 
    以下为主要货币市场利率报价:
    
 以下为主要货币市场利率报价:                               
                                                           
 北京时间11:29                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                  
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
      其中:隔夜                 1.9868   1.9919      -0.51 
          七天                  2.2779   2.3013      -2.34 
          14天                  2.5840   2.6062      -2.22 
 上海证交所质押式回购利率                                  
       其中:隔夜                2.3000   2.2250       7.50 
            七天                2.2750   2.1150      16.00 
           14天                 2.3200   2.2900       3.00 
 回购定盘利率                                              
   其中:隔夜                    2.0000   2.0000       0.00 
        七天                    2.4000   2.4000       0.00 
       14天                     2.6000   2.6200      -2.00 
 Shibor                                                    
       其中:隔夜                2.0050   2.0020       0.30 
            七天                2.3160   2.3170      -0.10 
          三个月                2.8150   2.8185      -0.35 
                                                           
 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构              
 (完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐