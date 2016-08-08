中国汇市：大行维稳人民币早盘跌幅收窄，进出口贸易数据影响有限

* 人民币早盘与中间价双双下跌

* 7月贸易数据对汇市直接影响有限

* 客盘仍略偏购汇，大行在6.6650元附近释放美元流动性

* 强劲美国就业数据或加大人民币贬值压力

* 大行维稳下人民币料易升难跌

路透上海8月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价续大跌，但跌幅较盘初略有收窄，中间价亦大跌逾200点。交易员称，客盘仍略偏购汇，今早汇价快速下探6.6650元附近后随即有大行提供美元流动性，而后自营盘并不恋战，并借美元指数小幅调整转为结汇离场

他们并指出，今日海关总署发布的7月贸易数据对汇市直接影响有限，周末外储数据好于预期，人民币贬值预期略有缓解；预计强势美元持续性较为有限，且有大行维稳，短期汇价料易升难跌。

“今天市场价（美元兑人民币）在这两周看，算是比较高的，所以大家看到大行出来了，就跟着结掉，感觉向上的弹性要比向下的弹性要差很多。”一中资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.658元,上日收报6.6452元，夜盘终报6.6505元。今日人民币兑美元中间价 报6.6615元，上日中间价为6.6406元。人民币兑美元即期成交额 为95.18亿美元，上日半日为107.3亿美元。

中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口 和进口 同比均不及预期，但7月贸易顺差 创六个月最高水准，好于市场预期。

中国央行周日公布，7月末中国外汇储备 为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一上扬，延续美国非农就业数据公布后的涨势。强劲的非农就业数据提振了经济加速成长的预期，并提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的机率。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平与上日的94.72；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.32。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7865元, 上日尾盘为6.783元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6681元, 上一交易日尾盘报6.6662元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6609；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。