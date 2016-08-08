中国汇市：大行维稳人民币早盘跌幅收窄，进出口贸易数据影响有限

* 人民币早盘与中间价双双下跌
* 7月贸易数据对汇市直接影响有限
* 客盘仍略偏购汇，大行在6.6650元附近释放美元流动性
* 强劲美国就业数据或加大人民币贬值压力
* 大行维稳下人民币料易升难跌
路透上海8月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价续大跌，但跌幅较盘初略有收窄，中间价亦大跌逾200点。交易员称，客盘仍略偏购汇，今早汇价快速下探6.6650元附近后随即有大行提供美元流动性，而后自营盘并不恋战，并借美元指数小幅调整转为结汇离场
他们并指出，今日海关总署发布的7月贸易数据对汇市直接影响有限，周末外储数据好于预期，人民币贬值预期略有缓解；预计强势美元持续性较为有限，且有大行维稳，短期汇价料易升难跌。
“今天市场价（美元兑人民币）在这两周看，算是比较高的，所以大家看到大行出来了，就跟着结掉，感觉向上的弹性要比向下的弹性要差很多。”一中资行交易员称。
北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.658元,上日收报6.6452元，夜盘终报6.6505元。今日人民币兑美元中间价 报6.6615元，上日中间价为6.6406元。人民币兑美元即期成交额 为95.18亿美元，上日半日为107.3亿美元。
中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口 和进口 同比均不及预期，但7月贸易顺差 创六个月最高水准，好于市场预期。
中国央行周日公布，7月末中国外汇储备 为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一上扬，延续美国非农就业数据公布后的涨势。强劲的非农就业数据提振了经济加速成长的预期，并提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的机率。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平与上日的94.72；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.32。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7865元, 上日尾盘为6.783元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6681元, 上一交易日尾盘报6.6662元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6609；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)