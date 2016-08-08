澳新经济指标预测--8月9日-8月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月8日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -- +1.2% (较上年同期) -- +6.8% 8月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 7月 -- 12 企业信心指数 -- 6 8月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -3.0% 0130 澳洲房屋融资 6月 +2.4% -1.0% 投资性房屋融资 -- +3.9% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.0% 2.25% 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +0.4% 8月11日(四) 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 57.7 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.8% 8月12日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 50.2 8月15日当周 8月15日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月15-16日 2330 澳洲新车销售 7月 -- +3.1% 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 -- 64.4% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.2% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)