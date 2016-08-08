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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--8月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值       前值
    
    8月9日(二)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)             7月      +0.1%        -0.1%
                                  (较上年同期)                  +1.8%        +1.9%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)       7月      -2.0%        -2.6%
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                 7月        --            12
                          企业信心指数                            --             6
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                      7月        --          3.1%
             经季节调整的失业率                                   --          3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                  6月        --         -1.8%
                         进口(较前月)                             --         +0.1%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差220      顺差222
    0645 法国预算收支(亿欧元)                          6月        --       赤字657
    0830 英国工业生产(较前月)                          6月        --         -0.5%
                     (较上年同期)                                 --         +1.4%
             制造业产出(较前月)                                   --         -0.5%
                       (较上年同期)                               --         +1.7%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              6月        --     逆差25.66
             全球商品贸易收支(亿英镑)                             --     逆差98.79
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        7月        --          94.5
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      7月        --         21.83
    1230 美国单位劳工成本                       第二季初值 　   +1.9%        +4.5%
             非农业生产率                                       +0.9%        -0.6%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    6月      +0.1%        +0.1%
             趸售销售(较前月)                                   +0.5%        +0.5%
    2300 韩国失业率                                    7月        --          3.6%
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月        --         -1.4%
                     (较上年同期)                                 --        -11.7%
    
    8月9-10日
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      7月        --         -0.1%
                         (较上年同期)                             --         -4.2%
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值 
    
    8月7日(日)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                      7月      +2.1%          --
    2350 日本经常帐收支(亿日圆)                        6月  盈余9,744   盈余10,567

    8月8日(一) 
    
     --  日本服务业景气判断指数                        7月       45.1          -- 
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           7月     -12.6%          -- 
                网络招聘广告                                    -0.7%          -- 
    0200 中国出口(较上年同期)                          7月      -4.4%        -3.0%
             进口(较上年同期)                                  -12.5%        -7.0%
             贸易差额(亿美元)                              顺差523.08    顺差476.0
    0600 德国工业生产(较前月)                          6月      +0.8%        +0.7%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月      -0.4%        -0.5%
                            (较上年同期)                        -0.2%        -0.3%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    8月        4.2          3.0
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        6月      -5.5%        +1.5%
    1400 美国就业趋势指数                              7月      128.28         -- 
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  7月      +0.3%          -- 
                             (较上年同期)                       +5.8%          -- 
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)               7月      +1.1%          -- (完)          
    
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜/张明钧；审校 张荻)

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