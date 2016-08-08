主要国家经济指标预测--8月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月9日(二) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.8% +1.9% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 7月 -2.0% -2.6% 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 7月 -- 12 企业信心指数 -- 6 0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 6月 -- -1.8% 进口(较前月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) 顺差220 顺差222 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字657 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +1.4% 制造业产出(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差25.66 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.79 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 7月 -- 94.5 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 21.83 1230 美国单位劳工成本 第二季初值 +1.9% +4.5% 非农业生产率 +0.9% -0.6% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.5% 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- -1.4% (较上年同期) -- -11.7% 8月9-10日 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- -4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月7日(日) 2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 +2.1% -- 2350 日本经常帐收支(亿日圆) 6月 盈余9,744 盈余10,567 8月8日(一) -- 日本服务业景气判断指数 7月 45.1 -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -12.6% -- 网络招聘广告 -0.7% -- 0200 中国出口(较上年同期) 7月 -4.4% -3.0% 进口(较上年同期) -12.5% -7.0% 贸易差额(亿美元) 顺差523.08 顺差476.0 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.8% +0.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -0.2% -0.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 4.2 3.0 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -5.5% +1.5% 1400 美国就业趋势指数 7月 128.28 -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% -- (较上年同期) +5.8% -- 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 7月 +1.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/张明钧；审校 张荻)