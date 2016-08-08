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市场报道 | 2016年 8月 8日 星期一 12:56 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月8日至8月15日

路透8月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G
MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公司事件列表                                                                             
 开始日期      结束日   公布时间  公司代   业绩季度及公司名称
               期                 码       
 2016年8月8日           BMO       TSN.N    Q3 2016 Tyson Foods Inc 
 2016年8月8日           BMO       AGN.N    Q2 2016 艾尔建(Allergan)
 2016年8月8日           AMC       MCHP.OQ  Q1 2017 Microchip Technology Inc 
 2016年8月8日           AMC       IFF.N    Q2 2016 International Flavors & Fragrances Inc 
 2016年8月8日           AMC       DVA.N    Q2 2016 DaVita HealthCare Partners Inc 
 2016年8月8日           AMC       ENDP.OQ  Q2 2016 Endo International PLC 
 2016年8月8日           AMC       NWSA.OQ  Q4 2016 新闻集团
 2016年8月9日           NTS       EXC.N    Q2 2016 Exelon Corp 
 2016年8月9日           BMO       HCP.N    Q2 2016 HCP Inc 
 2016年8月9日           BMO       PPL.N    Q2 2016 PPL Corp 
 2016年8月9日           BMO       JEC.N    Q3 2016 Jacobs Engineering Group Inc 
 2016年8月9日           BMO       NRG.N    Q2 2016 NRG Energy Inc 
 2016年8月9日           BMO       COH.N    Q4 2016 蔻驰(Coach)
 2016年8月9日           BMO       TDG.N    Q3 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年8月9日           BMO       SNI.OQ   Q2 2016 Scripps Networks Interactive Inc 
 2016年8月9日           BMO       MYL.OQ   Q2 2016 Mylan NV 
 2016年8月9日           AMC       DIS.N    Q3 2016 迪士尼(Walt Disney)
 2016年8月10            BMO       RL.N     Q1 2017 Ralph Lauren Corp 
 日                                        
 2016年8月10            BMO       KORS.N   Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 日                                        
 2016年8月10            10:00     PRGO.N   Q2 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 日                                        
 2016年8月10            AMC       CSRA.N   Q1 2017 CSRA Inc 
 日                                        
 2016年8月11            BMO       KSS.N    Q2 2016 Kohls Corp 
 日                                        
 2016年8月11            BMO       M.N      Q2 2016 Macys Inc 
 日                                        
 2016年8月11            AMC       JWN.N    Q2 2016 Nordstrom 
 日                                        
 2016年8月11            AMC       NVDA.OQ  Q2 2017 英伟达(Nvidia)
 日                                        
 2016年8月15            BMO       SYY.N    Q4 2016 Sysco Corp 
 日                                        
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 龚芳)

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