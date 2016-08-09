台湾货币市场：8月9日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透台北8月9日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,340亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --加拿大丰业银行的30年期美元计价债券交割，金额为1.5亿美元。 ------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 4兆(万亿)2,465.8亿台币。 8/10 1,279.5亿台币 8/11 1,785.5亿台币 8/12 2,690亿台币 8/15 3,102.5亿台币 8/16 4,235.8亿台币 8/17 1,978亿台币 8/18 2,316亿台币 8/19 1,618亿台币 8/22 2,412亿台币 8/23 2,827.5亿台币 8/24 3,973.5亿台币 8/25 3,200亿台币 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 1,687.5亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 注：*表新增。 --公债还本与付息共94.25亿台币。 8/10 101甲7期4息 9亿台币 8/10 104甲11期1息 6.75亿台币 8/12 99甲7期6息 14亿台币 8/13 98甲5期7息 12.75亿台币 8/14 97甲5期8息 15.75亿台币 8/16 91甲7期14息 15亿台币 8/22 100甲8期5息 11.25亿台币 8/24 101甲8期4息 9.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/10：台塑229.17亿台币、元大金43.26亿台币。 8/11：联发科172.87亿台币、联电69.07亿台币。 8/17：南亚261.72亿台币。 8/25：第一金108.88亿台币 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --8/10 Kommunalbanken AS发行30年美元计价债券，金额为1.1亿美元。 --8/11央行将发行两年期定存单，预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿