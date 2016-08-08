新加坡个股：星展香港上半年净利同比降34%，料下半年业务持续改善

路透香港8月8日 - 新加坡星展集团 的香港分支--星展银行（香港）有限公司周一称，今年上半年净利同比下降34%至21亿港元，惟随着中国内地经济以及企业海外并购活动增加，预期下半年业务持续改善。

星展香港行政总裁庞华毅（Sebastian Paredes）在记者会上称，该行扭转过去六年强劲业绩增长而于上半年出现倒退，乃进一步反映出中国内地经济活动减少、人民币贬值以及内地利率下降的影响；不过第二季大型企业海外融资活动增加，加上内地经济活动亦见起色，业务逐渐改善。

“我们正处于艰难时期，但随着内地经济活动渐见起色，贸易融资活动开始改善及中港股市回升，星展香港的业务将会持续改善。”他说。

该行预计，今年全年有单位数的贷款增长，上半年则下跌9%。为争取更多贷款，下半年净息差（净利息收益率）可能受压，而该行上半年的净息差为1.8%，好于去年上、下半年的1.61%及1.75%。

而其上半年的资产质素继续恶化，于6月末的不良贷款比率升至1.4%，高于今年3月末的1.2%及去年末的0.8%。

庞华毅称，上半年的信贷拨备增加，主要由于星展香港就持有人民币衍生产品的客户提高拨备，若撇除这项因素，该行不良贷款比率大约为1%。由于相当部分客户已于上半年平仓，故预期下半年相关拨备将会减少。

星展香港第二季净利按年下降50%至1.61亿坡元，于6月底止的普通股权一级资本比率为15.6%，总资本比率17.8%。

星展香港母公司星展集团稍早公布，第二季获利下降6%，为10.5亿坡元，受坏帐准备金激增影响，因油气服务企业偿债情况不佳。 （完）