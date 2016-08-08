金属期市：伦铜接近四周低位，中国需求前景疲弱

“铜重要的终端使用领域的需求成长仍然相对疲弱，”摩根士丹利在研究报告中表示。“我们因此预期下半年铜进口需求将持续下跌--鉴于2016年铜矿供应成长迄今仍高于预期，因此将呈偏空发展。”

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,813美元，部分扳回上交易日跌幅。上日一度挫跌至7月12日以来最低的4,783美元。

上海期交所期铜 收平盘，报每吨37,540元人民币。

交易商表示，7月中国现货铜需求一直相当低迷，因夏季假期通常是传统需求淡静的日期。一上海贸易公司消息人士称，出口扩大造成当地市场变得紧俏，但尚不足以拉高升水。

伦敦金属交易所(LME)周五表示，将从9月1日起降低短期交易手续费，有消息人士称，此举是为了防止交易量下滑，因为费用从去年起出现全面上升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金及资产管理公司减持11,185口COMEX期铜净多仓合约，至18,143口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金