金属期市：伦铜接近四周低位，中国需求前景疲弱

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“铜重要的终端使用领域的需求成长仍然相对疲弱，”摩根士丹利在研究报告中表示。“我们因此预期下半年铜进口需求将持续下跌--鉴于2016年铜矿供应成长迄今仍高于预期，因此将呈偏空发展。”
0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,813美元，部分扳回上交易日跌幅。上日一度挫跌至7月12日以来最低的4,783美元。
上海期交所期铜 收平盘，报每吨37,540元人民币。
交易商表示，7月中国现货铜需求一直相当低迷，因夏季假期通常是传统需求淡静的日期。一上海贸易公司消息人士称，出口扩大造成当地市场变得紧俏，但尚不足以拉高升水。
伦敦金属交易所(LME)周五表示，将从9月1日起降低短期交易手续费，有消息人士称，此举是为了防止交易量下滑，因为费用从去年起出现全面上升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金及资产管理公司减持11,185口COMEX期铜净多仓合约，至18,143口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/戴素萍 审校 王洋/于春红)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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