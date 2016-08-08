欧元债市：公债收益率上扬，受美国就业数据及DBRS意大利评级消息影响

中国新债：农发行周三将增发至多260亿元五期债，期限1-10年

路透上海1月16日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(18日)招标发行至多260亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，其中五年和10年增发债分 别可追加发行至多15亿元。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：1月18日下午14:00-15:00 7/10年：1月11日下午14:00-15:30 追加发行时间 7/10年：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式