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债券 | 2016年 8月 8日 星期一 15:53 BJT

欧元债市：公债收益率上扬，受美国就业数据及DBRS意大利评级消息影响

“上周五美国公债收益率急升，意味着欧元区债市今天处于守势，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。

“欧元区二线国家公债市场表现疲弱，可能反应了评级机构DBRS将意大利信用评级列入观察名单的消息，未来几天我们可能将看到公债收益率之差将承压。”

DBRS称，决定将意大利的A级信用评级列入观察名单，称由于考虑到意大利秋季将就一系列宪法改革举行公投，带来不确定性。

意大利10年期公债收益率 涨1.5个基点，至1.16%，从上周触及的约1.13%的17个月低点反弹。

这带动西班牙和葡萄牙公债收益率略微上涨。

欧元区其他国家公债收益率上涨1-2个基点不等。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/杜明霞)

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