欧元债市：公债收益率上扬，受美国就业数据及DBRS意大利评级消息影响

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英退疑虑支撑德债
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
“上周五美国公债收益率急升，意味着欧元区债市今天处于守势，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。
“欧元区二线国家公债市场表现疲弱，可能反应了评级机构DBRS将意大利信用评级列入观察名单的消息，未来几天我们可能将看到公债收益率之差将承压。”
DBRS称，决定将意大利的A级信用评级列入观察名单，称由于考虑到意大利秋季将就一系列宪法改革举行公投，带来不确定性。
意大利10年期公债收益率 涨1.5个基点，至1.16%，从上周触及的约1.13%的17个月低点反弹。
这带动西班牙和葡萄牙公债收益率略微上涨。
欧元区其他国家公债收益率上涨1-2个基点不等。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/杜明霞)
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
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路透上海1月16日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(18日)招标发行至多260亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，其中五年和10年增发债分 别可追加发行至多15亿元。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：1月18日下午14:00-15:00 7/10年：1月11日下午14:00-15:30 追加发行时间 7/10年：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式