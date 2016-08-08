台湾汇市：台币续创逾一年收盘新高，外资竞逐台股消弭非农数据冲击

* 外资续汇入，无畏非农就业数据优于预期
* 全球央行宽松资金外溢效应令亚洲资产价格上扬
* 台币明日区间料在31.400-31.600
路透台北8月8日 - 台币兑美元 周一续创逾一年收盘新高。汇银人士表示，虽然美国非农就业数据远优于预期，但外资仍持续汇入，且台股又续创波段高位，韩元兑美元 也走升，使得台币连三日上扬。
他们指出，外资无畏强劲的非农数据持续汇入新兴亚洲市场，显示英国央行重启量化宽松造成的资金外溢效应强大。今日台币兑美元数度触及31.500重要关卡，也令出口商信心动摇，若明日突破此一关键价位，恐引发出口商跟进抛汇，台币料将升向31.200-31.500区间。
〞外资根本不管非农，就是要买台股。〞一位公股银行交易员说。
另一公股银行交易员则称，今天也有出口商加入抛汇行列，愈来愈多人担心美元在31.500价位支撑力道有限。若是短期台币正式升破，月底就会向31.200测试。
他表示，虽然美国经济持续好转，但美联储就是不升息，市场被搞了几次后已经弹性疲乏，未来可能要等到美联储确定要做动作后，资金才会重返美国，〞还想不到台币贬值的理由，出口商正逐渐绝望中。〞
台湾财政部收盘后公布，7月出口金额较上年同期回升1.2%，不仅远优于预期，亦正式结束先前连17个月的衰退，下半年出口有望继续维持正增长。景气复苏迹象明显，让分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。
不过另一外商银行交易主管认为，外资今日汇入力道已不似上周五强劲，且中国811汇改即将周年，此时放空美元还是要稍微小心一点。
美国7月新增非农就业岗位25.5万个，远高于分析师预估的增加18万个。6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。
台币兑美元今日收升5.8分报31.512，此前收盘高位在去年7月23日的31.452。
交易员预料明日台币兑美元区间在31.400-31.600。
台湾股市周一连三日收升，再创13个月新高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超56.99亿台币，连续三个交易日买超共计194.71亿台币。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.330/31.350，上日收在31.386。
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选
16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价
台北外汇经纪公 31.512 31.570 31.500-31.660 31.660 6.79 11.14
司
元太外汇经纪公 31.510 31.569 31.499-31.650 31.650 2.99 3.53
司
无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准
DF)
美元/台币一个月期 -0.140/-0.120 -0.145/-0.130
美元/台币六个月期 -0.320/-0.285 -0.305/-0.280
(完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价
(记者 董永年；审校 张喜良)