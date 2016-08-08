版本:
中国
债券 | 2016年 8月 8日 星期一 16:22 BJT

欧洲汇市：英镑接近三周低位，空仓升至纪录高位

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客对英镑的空头押注升至纪录高位。去年11月起，投机客持续抛售英镑，自6月底英国公投退欧以来，英镑已贬值逾13%。

英镑兑美元 跌0.1%，至1.3055美元，距上周五触及的三周低位1.3021不远。美国10年期公债 较可比英债收益率差为2000年7月以来最阔，反映货币政策前景截然相反。

欧元兑英镑 涨0.2%至0.8498英镑，接近三周最高位。

交易商称，关注焦点将转至周二将公布的英国6月工业数据和贸易逆差数据。

由于英国公投退欧后一系列数据表现糟糕，一些分析师仍较谨慎。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李春喜/戴素萍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐