欧洲汇市：英镑接近三周低位，空仓升至纪录高位

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英退疑虑支撑德债
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客对英镑的空头押注升至纪录高位。去年11月起，投机客持续抛售英镑，自6月底英国公投退欧以来，英镑已贬值逾13%。
英镑兑美元 跌0.1%，至1.3055美元，距上周五触及的三周低位1.3021不远。美国10年期公债 较可比英债收益率差为2000年7月以来最阔，反映货币政策前景截然相反。
欧元兑英镑 涨0.2%至0.8498英镑，接近三周最高位。
交易商称，关注焦点将转至周二将公布的英国6月工业数据和贸易逆差数据。
由于英国公投退欧后一系列数据表现糟糕，一些分析师仍较谨慎。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李春喜/戴素萍)
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。
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路透上海1月16日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(18日)招标发行至多260亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，其中五年和10年增发债分 别可追加发行至多15亿元。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：1月18日下午14:00-15:00 7/10年：1月11日下午14:00-15:30 追加发行时间 7/10年：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式