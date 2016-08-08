更新版 1-台湾货币市场：资金充沛一周拆款利率微降，短票及RP利率大致持稳

* 央行隔拆利率开低，一周拆款利率微幅下滑

* 短票利率持稳于0.29%，料月中利率有望走低

* RP利率大致持稳，惟有银行愿意接受较低利率 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北8月8日 - 台湾银行间拆款利率周一稳中趋跌。资金调度人士指出，今天市场资金仍是偏多，但拆款需求还不错，不但到期大多续做，且有小量新增需求；而原维持较高利率的银行，今天态度已松动，微降一周拆款利率。

他们表示，由于市场资金依旧相当宽松，各银行资调人员都会主动打电话推销资金，有资金需求者都很容易拿到钱，利率亦呈微幅下滑趋势，今天对银行一周拆款利率大都降至0.21-0.25%。

〞今天钱还是多啊，对银行拆借一周利率是0.21-0.25%，有比上礼拜五低一点。〞一位大型银行资调人员说。

另一大型银行资调人员亦称，今天拆款相当顺利，一周拆款利率落在0.21-0.28%，其中对票券商最高利率亦自上周的0.29%降为0.28%，〞上礼拜拆给票券公司都在0.29%，今天都降到0.28%了。〞

台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.177%，较上交易日开盘利率0.180%下调0.3基点，创自7月1日隔拆利率出现波动以来最大调幅。上日加权平均利率收在0.181%。

本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.512 31.570 台湾加权股价指数<.TWII 9,150.26 9,092.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.180-0.210%

--一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.179-0.300%

--两周拆款利率区间 0.260-0.290% 0.180-0.300%

**短票利率持稳于0.29%**

短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金非常多，票券商缺口都不大，票都很好卖，几乎一开门缺口就平了。

他们表示，因资金充沛，各银行到处找票，惟周一发票量不大，票券商也只能尽量找找看。

〞今天很闲啊，很多钱，一开门就平了，今天缺口小发行又不多，还要赶钱呢。〞一位大型票券公司交易员说。

他们并称，今天短票利率月内大都成交在0.28%，30天自保大都成交在0.29%；惟从银行体系超额准备已逾1,100亿台币来看，预估本月中旬短票有进一步下调的空间，尤其是大型银行已经把对票券公司一周拆款利率降至0.28%，显示央行将续采宽松，亦使短票利率有望下调。

据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.29%，区间在0.25-0.35%，成交量为162.46亿台币；前日加权平均利率则在0.289%，区间在0.25-0.31%，成交量为120.54亿台币。

台湾央行周一发行3,670亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,634亿台币，发行余额增加36亿。

本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，余日分别为：周二2,340亿、周三1,279.50亿、周四1,785.50亿及周五2,690亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为360亿台币，累计超额准备1,465亿台币、加计前期1%的超额准备为2,461亿台币。

**RP利率大致持稳**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天虽有鸿海发行的公司债交割，金额共90亿台币，但完全感受不到资金有趋紧迹象。

〞银行和投信都很有钱，而且随时跟他们拿，他们随时都有钱。〞一位大型证券商交易员说。

票券公司交易员亦称，今天市场还是很多钱，而原对利率较坚持的银行态度已陆续松动，部分银行甚至愿意接受较低的利率。

〞今天整体资金偏多，已经有一家愿意接受较低的利率了，最低已经下修至0.25%了，现在利率区间已经往下到0.25-0.27%了。〞一大型票券公司交易员说。

本周有两档外币债券交割，分别是：周二加拿大丰业银行的30年期美元计价债券交割，金额为1.5亿美元；以及周三由Kommunalbanken AS发行的30年美元计价债券，金额为1.1亿美元。

另外，央行明天将标售两年期定存单，金额预订300亿台币，并于11日发行。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在上日原水准0.28-0.29%；与银行承作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦在此水准。