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债券 | 2016年 8月 8日 星期一 17:32 BJT

标题新闻：欧洲银行业应针对其在爱沙尼亚的曝险额外准备1%的资本--ESRB

注：ESRB为欧洲系统性风险理事会的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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