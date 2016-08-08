重温稿-《中国新债预测》国开行7/10/20年增发债预测均值3.09%/3.11%/3.48%

* 招标品种：国开行7/10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：7年：30亿元；10年：80亿元；20年：40亿元 * 招标时间：8月9日9:30-10:30 * 受访人数: 8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.06%-3.12%；3.08%-3.14%；3.45%-3.50% * 预测均值: 3.09%；3.11%；3.48% 路透上海8月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行七、10及20年三期固息 增发债。路透调查显示，一级市场上机构对利率债配置热情高烧不退，明日国开债需求继续 看好，三期债中标收益率料均低于二级，预测均值分别为3.09%、3.11%和3.48%。 上海一银行交易员称，早间受偏空的基本面消息影响，现券一度小幅走弱，但午后农发 债招标火爆异常显然一扫市场忧虑，“利率债配置需求太强势，钱还是太多了，二级也是一 顿狂买，国开说不定也会发得很低。” 中国农业发展银行周一下午招标增发的一、三、五、七及10年固息债整体向好，长端的 七年、10年期中标收益率分别为3.1067%、3.1184%，均较二级大幅走低，10年期投标倍数更 高达9.78倍。 值得注意的是，本周政策性金融债发行规模明显缩量。据路透统计，截至目前仅有三批 10期政金债发行，发行量共计490亿元，较上周的850亿元减少超过四成。 不过华南一银行交易员认为，相较今日获得超高投标倍数的农发债，明日国开债再现类 似火爆场面的可能性不大，10年国开债即将换发新券的预期，可能影响该期债增发情况，“ 最近非国开二级明显好于国开，160210(10年期国开活跃券)都不怎么动。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，七、10年和20 年期品种的最新收益率为3.1408%、3.1563%和3.5333%。 国开行明日招标的三期债中，七年期为该行今年第七期 增发债，票面 利率3.24%；10年、20年期分别为今年第10期 、五期 增发 债，票面率为3.18%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第七期、10期和五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 7年：30亿元；10年：80亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 7/10/20年固息 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8/11 起息日 7年：2月25日；10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 8/10-8/11 上市日 8/15 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)