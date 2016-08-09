重温稿-台湾货币市场：资金充沛一周拆款利率微降，短票及RP利率大致持稳

* 央行隔拆利率开低，一周拆款利率微幅下滑 * 短票利率持稳于0.29%，料月中利率有望走低 * RP利率大致持稳，惟有银行愿意接受较低利率 记者 罗两莎 路透台北8月8日 - 台湾银行间拆款利率周一稳中趋跌。资金调度人士指出，今天市场 资金仍是偏多，但拆款需求还不错，不但到期大多续做，且有小量新增需求；而原维持较高 利率的银行，今天态度已松动，微降一周拆款利率。 他们表示，由于市场资金依旧相当宽松，各银行资调人员都会主动打电话推销资金，有 资金需求者都很容易拿到钱，利率亦呈微幅下滑趋势，今天对银行一周拆款利率大都降至0. 21-0.25%。 〞今天钱还是多啊，对银行拆借一周利率是0.21-0.25%，有比上礼拜五低一点。〞一位 大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，今天拆款相当顺利，一周拆款利率落在0.21-0.28%，其中 对票券商最高利率亦自上周的0.29%降为0.28%，〞上礼拜拆给票券公司都在0.29%，今天都 降到0.28%了。〞 台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.177%，较上交易日开盘利率0.180%下调0.3基 点，创自7月1日隔拆利率出现波动以来最大调幅。上日加权平均利率收在0.181%。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.512 31.570 台湾加权股价指数<.TWII 9,150.26 9,092.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.180-0.210% --一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.179-0.300% --两周拆款利率区间 0.260-0.290% 0.180-0.300% **短票利率持稳于0.29%** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金非常多，票券商缺口都不大，票都很好卖 ，几乎一开门缺口就平了。 他们表示，因资金充沛，各银行到处找票，惟周一发票量不大，票券商也只能尽量找找 看。 〞今天很闲啊，很多钱，一开门就平了，今天缺口小发行又不多，还要赶钱呢。〞一位 大型票券公司交易员说。 他们并称，今天短票利率月内大都成交在0.28%，30天自保大都成交在0.29%；惟从银行 体系超额准备已逾1,100亿台币来看，预估本月中旬短票有进一步下调的空间，尤其是大型 银行已经把对票券公司一周拆款利率降至0.28%，显示央行将续采宽松，亦使短票利率有望 下调。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.29%，区间在0.25-0.35%， 成交量为162.46亿台币；前日加权平均利率则在0.289%，区间在0.25-0.31%，成交量为120. 54亿台币。 台湾央行周一发行3,670亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,634亿台币，发行余 额增加36亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，余日分别为：周二2,340亿、周三1,279 .50亿、周四1,785.50亿及周五2,690亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为360亿台币，累计超额准备1,465亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,461亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天虽有鸿海发行的公司债交割，金额 共90亿台币，但完全感受不到资金有趋紧迹象。 〞银行和投信都很有钱，而且随时跟他们拿，他们随时都有钱。〞一位大型证券商交易 员说。 票券公司交易员亦称，今天市场还是很多钱，而原对利率较坚持的银行态度已陆续松动 ，部分银行甚至愿意接受较低的利率。 〞今天整体资金偏多，已经有一家愿意接受较低的利率了，最低已经下修至0.25%了， 现在利率区间已经往下到0.25-0.27%了。〞一大型票券公司交易员说。 本周有两档外币债券交割，分别是：周二加拿大丰业银行的30年期美元计价债券交割， 金额为1.5亿美元；以及周三由Kommunalbanken AS发行的30年美元计价债券，金额为1.1亿 美元。 另外，央行明天将标售两年期定存单，金额预订300亿台币，并于11日发行。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在上日原水准0.28-0.29%；与银行承 作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主 要成交在0.34-0.35%，上日亦在此水准。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要落在0.21-0.23%，与上 日水准一致；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 张喜良)