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亚洲 | 2016年 8月 8日 星期一 18:22 BJT

东南亚股市：受美国非农就业数据提振上涨，泰国股市表现优异

新加坡股市 盘中一度最高上涨2%，创下6月30日以来最高单日百分比涨幅，金融和消费者服务类股
带动了大盘升势。大盘最终收涨1.5%。
    
    星展集团 收高1.4%。
    
    印尼股市 涨0.7%，菲律宾股市 收高0.3%，金融类股涨势助推了这两个股市。
    
    越南股市 升0.3%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   379.88     2.72   +0.72  +14.14   332.82
    新加坡                     2870.78    42.61   +1.51   -0.41  2882.73
    马来西亚                  1672.68     8.64   +0.52   -1.17  1692.51
    泰国                      1542.26    23.57   +1.55  +19.74  1288.02
    印尼                      5458.98    38.73   +0.71  +18.85  4593.01
    菲律宾                     7993.58    23.23   +0.29  +14.98  6952.08
    越南                        629.46     2.07   +0.33   +8.71   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 杜明霞/高琦/于春红; 审校 蔡美珍/王洋/李春喜)

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