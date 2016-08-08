东南亚股市：受美国非农就业数据提振上涨，泰国股市表现优异

新加坡股市 盘中一度最高上涨2%，创下6月30日以来最高单日百分比涨幅，金融和消费者服务类股 带动了大盘升势。大盘最终收涨1.5%。 星展集团 收高1.4%。 印尼股市 涨0.7%，菲律宾股市 收高0.3%，金融类股涨势助推了这两个股市。 越南股市 升0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 379.88 2.72 +0.72 +14.14 332.82 新加坡 2870.78 42.61 +1.51 -0.41 2882.73 马来西亚 1672.68 8.64 +0.52 -1.17 1692.51 泰国 1542.26 23.57 +1.55 +19.74 1288.02 印尼 5458.98 38.73 +0.71 +18.85 4593.01 菲律宾 7993.58 23.23 +0.29 +14.98 6952.08 越南 629.46 2.07 +0.33 +8.71 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 杜明霞/高琦/于春红; 审校 蔡美珍/王洋/李春喜)